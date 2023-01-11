СБУ разоблачила прислужника монастыря УПЦ МП, призвавшего оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев. Фото

СБУ разоблачила прислужника Спасо-Покровского женского монастыря УПЦ (МП) на призывах к захвату Россией Киева. После начала полномасштабного вторжения он публично поддержал российских захватчиков и оправдывал их военные преступления.

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О предателе сообщили в Telegram Службы безопасности Украины. Отмечается, что для осуществления своих преступных замыслов священнослужитель присоединился к прокремлевскому телеграмму-сообществу "русская весна", где призвал оккупантов уничтожать украинцев и захватить Киев.

Также, как отметили в СБУ, задержанный активно обнародовал одобрительные комментарии по вражеским ракетным ударам по украинским городам и особо "отмечал" воздушные атаки на объекты энергетики и социальные учреждения, в том числе школы и больницы.

Кроме того, в своих сообщениях злоумышленник популяризировал оккупантов и занимался дискредитацией подразделений Сил обороны, а также агитировал граждан не вступать в ряды украинских защитников.

Отмечается, что обнаруженные спецслужбами материалы были переданы комплексной судебной психолого-лингвистической экспертизе. Специалисты пришли к выводу, что задокументированные публикации угрожают государственной безопасности Украины.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников). Следственные действия продолжаются.

Напомним: СБУ также собрала доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ МП Ионафана, публично оправдывавшего российскую агрессию против Украины. По данным следствия, он распространял пропагандистские листовки с призывами к захвату власти и изменению государственной границы Украины. Представителю УПЦ МП грозит до 8 лет за решеткой. В СБУ отметили, что собрали безоговорочные доказательства вины главы Тульчинской епархии УПЦ (МП).

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 11 января СБУ провела меры безопасности в правительственном квартале Киева и на прилегающих территориях. Это делают, в частности, для проверки и усиления контрдиверсионной защиты важнейших государственных объектов;

– в Днепропетровской области сотрудники контрразведки СБУ разоблачили еще одного агента РФ. Местный поставщик лекарственных препаратов вызвался работать на российское ГРУ.

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