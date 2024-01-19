СБУ разоблачила еще одну схему на оборонных закупках: разворовывались бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны. Фото
В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил обороны. По данным следствия, полковник ВСУ и руководитель Львовской компании наладили "откаты" при заключении контрактов. Фигурантов задержали "на горячем" в Киеве.
Как сообщила пресс-служба СБУ 19 января, начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщника – гендиректора компании-поставщика оборонных товаров – задержали в результате комплексных мер.
По данным спецслужбы, военный чиновник должен было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов за договор о поставках оборонных товаров для войска.
СБУ задержала обоих во время передачи первого "транша" – 14,6 тыс. долларов, сообщили в ведомстве.
При этом сумма запланированного соглашения предпринимателя с ВСУ составила 36 млн грн.
"Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, которые предназначены для финансирования потребностей украинских защитников", – говорится в сообщении СБУ.
В спецслужбе добавили, что в ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъяты компьютеры, телефоны, носители информации, документы и черновая бухгалтерия с доказательствами преступной схемы; а также почти 10 млн грн наличных, происхождение которых выясняется.
Фигуранты уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) и ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 млн грн каждому. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Расследование продолжается, устанавливаются и другие возможные участники схемы.
Как сообщал OBOZ.UA:
– За возможные махинации с землей был задержан предприниматель, основатель Concorde Capital Игорь Мазепа. Сам он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, так как их выделяли чиновники, а не он.
– 17 января стало известно, что ГБР сообщило о подозрении одному из крупнейших поставщиков Минобороны Игорю Гринкевичу и его сыну в хищении средств для ВСУ почти на миллиард гривен.
– Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн, а также арестовали имущество его семьи и подконтрольных компаний.
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