СБУ разоблачила еще одну схему на оборонных закупках: разворовывались бюджетные средства, предназначенные для Сил обороны. Фото

В Службе безопасности Украины заявили, что разоблачили еще одну схему хищения государственных средств на оборонных заказах для Сил обороны. По данным следствия, полковник ВСУ и руководитель Львовской компании наладили "откаты" при заключении контрактов. Фигурантов задержали "на горячем" в Киеве.

Видео дня

Как сообщила пресс-служба СБУ 19 января, начальника одного из управлений Командования Сил поддержки ВСУ и его сообщника – гендиректора компании-поставщика оборонных товаров – задержали в результате комплексных мер.

По данным спецслужбы, военный чиновник должен было получить от предпринимателя взятку в размере почти 45 тыс. долларов за договор о поставках оборонных товаров для войска.

СБУ задержала обоих во время передачи первого "транша" – 14,6 тыс. долларов, сообщили в ведомстве.

При этом сумма запланированного соглашения предпринимателя с ВСУ составила 36 млн грн.

"Благодаря оперативному реагированию спецслужбы удалось заблокировать реализацию этой сделки и сделать невозможными дальнейшие махинации с бюджетными средствами, которые предназначены для финансирования потребностей украинских защитников", – говорится в сообщении СБУ.

В спецслужбе добавили, что в ходе более 30 обысков на рабочих местах и по адресам проживания фигурантов в Киеве и Львове изъяты ⁠компьютеры, телефоны, носители информации, документы и черновая бухгалтерия с доказательствами преступной схемы; а также ⁠почти 10 млн грн наличных, происхождение которых выясняется.

Фигуранты уведомлены о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса: ⁠ ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения должностным лицом неправомерной выгоды) и ⁠ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу).

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога – 10 млн грн каждому. Им грозит до десяти лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Расследование продолжается, устанавливаются и другие возможные участники схемы.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За возможные махинации с землей был задержан предприниматель, основатель Concorde Capital Игорь Мазепа. Сам он заявил, что не может быть виновным в деле о земельных участках, так как их выделяли чиновники, а не он.

– 17 января стало известно, что ГБР сообщило о подозрении одному из крупнейших поставщиков Минобороны Игорю Гринкевичу и его сыну в хищении средств для ВСУ почти на миллиард гривен.

– Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн, а также арестовали имущество его семьи и подконтрольных компаний.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!