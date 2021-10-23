СБУ разоблачила банду, которая 'выбивала' деньги из предпринимателей. Фото и видео

Украинские силовики нейтрализовали на Сумщине криминальную группировку из почти полсотни человек. Преступников координировали воры в законе "Сухумо-кутаисского клана", в частности из Российской Федерации.

Банду контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в рамках масштабной спецоперации по борьбе с транснациональной организованной преступностью, которая угрожает госбезопасности. Подробности рассказали в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что члены группировки создали широкую сеть своих "ячеек" в нескольких областях Украины. Их целью было распространение на жителей преступного влияния: они запугивали людей и терроризировали предпринимателей, требуя у них деньги.

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В СБУ отмечают, что на потерпевших уголовники оказывали психологическое давление, насилие и угрожали физической расправой. А полученные таким образом средства направляли в свою воровскую "кассу".

Кроме того, полученную "прибыль" злоумышленники использовали для поддержки осужденных соратников, находящихся за решеткой. И на распространение в местах лишения свободы преступного влияния.

В рамках следственных действий в местах пребывания членов банды были обнаружены и изъяты средства связи, компьютеры, отмычки, "долговые" расписки предпринимателей, банковские карточки с доказательствами противоправной деятельности членов банды.

Трем организаторам группировки уже сообщено о подозрении в совершении преступлений по:

ч. 2 ст. 189 (вымогательство);

ч. 2 ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);

ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

По делу продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников противоправной деятельности.

Отмечается, что мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники Управления СБУ в Сумской области совместно со следователями облуправления Национальной полиции и оперативным блоком Государственного учреждения "Сумская исправительная колония №116" под процессуальным руководством Сумской областной прокуратуры.

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