СБУ разоблачила админов групп в мессенджерах, способствовавших избеганию мобилизации: что им грозит

На Черкасщине Служба безопасности Украины заблокировала семь групп в мессенджерах, которые помогали мужчинам призывного возраста избегать мобилизации. Эти сообщества функционировали в Telegram и Viber.

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Администраторами были жители региона. Трем их них уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 УК (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период). За соответствующее нарушение предусмотрено от пяти до восьми лет лишения свободы. Об этом 29 января сообщило в Facebook Управление СБУ в Черкасской области.

Киберспециалисты спецслужбы рассказали, что на деструктивные группы было подписано от 250 до 12 тысяч пользователей.

Администраторы лично информировали читателей о мероприятиях, проводимых в области Территориальными центрами комплектования и социальной поддержки.

Другим участникам также разрешалось оперативно размещать информацию, где "работает" ТЦК, "для обеспечения постоянного и бесперебойного функционирования групп". Администраторы призывали четко указывать маршруты и места раздачи повесток.

"Сведения и данные участники групп собирали через собственную сеть информаторов среди жителей Черкасщины", – заявила пресс-служба.

Личности администраторов групп, препятствовавших мобилизации, установлены.

Во время обысков по месту жительства фигурантов правоохранители обнаружили планшеты и мобильные телефоны с доказательствами противоправных действий.

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