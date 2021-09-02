СБУ проводит обыски у мэра Полтавы: первые подробности

В четверг, 2 сентября, Служба безопасности провела обыски в кабинете мэра Полтавы Александра Мамая. Обыск также провели в кабинете главного архитектора города Николая Шевелева.

Об этом OBOZREVATEL сообщил источник в правоохранительных органах. Издание "Полтавщина" пишет, что предварительно известно, что задержан председатель фракции "За Будущее" в Полтавском горсовете Евгений Дикань. Сам же политик сказал, что причин обысков не знает.

Видео дня

"Не знаю причины. Не объясняют причины, – говорил Дикань.

Местное СМИ пишет, что их данным Дикань вымогал у предпринимателя 5 тысяч долларов за выдачу ему нужных разрешительных документов от управления по вопросам градостроительства и архитектуры, которым руководит главный Шевелев.

Портал "Зміст" написал, что СБУ проводит обыски в ресторане "Болоньета", который принадлежит Диканю. Отмечается, что двери заведения закрыты и в помещении ходит почти десять работников СБУ.

Добавим, что в 2017 году сотрудники Генеральной прокуратуры и Национальной полиции Украины явились с обысками в Полтавский горсовет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 августа в Запорожский городской совет нагрянула полиция с обысками. Правоохранители обыскивали кабинет мэра Владимира Буряка и его заместителя Анатолия Пустоварова, а также советников.