СБУ проводит обыски у экс-нардепа Котвицкого и олигарха Фукса: появились подробности. Фото

10 февраля силовики Службы государственной безопасности пришли с ордерами на обыск домов и офисов парламентария VIII созыва Игоря Котвицкого и российского предпринимателя Павла Фукса. Оба подозреваются в крупных махинациях при добыче природного газа, что нанесло ущерб Украине по меньшей мере на 1 миллиард гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе СБУ. Следствие проводится в рамках уголовного производства о злоупотреблении служебным положением должностными лицами ЧАО "НАК "Недра Украины".

По результатам обысков обнаружено и изъято:

черные записи и документацию, подтверждающие незаконные операции подконтрольных им коммерческих структур;

средства связи и компьютерную технику;

около 300 тыс. долларов США, 250 тыс. евро и 1,5 млн грн наличными.

"По предварительным данным, в результате противоправной деятельности должностных лиц ЧАО НАК "Недра Украины" и ряда коммерческих структур Украина потеряла право на Сахалинское нефте-газовое месторождение в Харьковской области. И это при том, что из государственного бюджета на разработку данного месторождения было израсходовано более 1 млрд. грн. По данным геологоразведочных работ, залежи газа на этом объекте составляют не менее 15 млрд кубометров", – указано в сообщении.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос о мере пресечения для обоих фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении прокремлевской пропагандистке Татьяне Монтян. Собрана исчерпывающая доказательная база того, что она публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины.

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