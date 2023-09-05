СБУ проводит десятки обысков в регионах из-за злоупотреблений на восстановлении энергоинфраструктуры

В Украине взялись за расследование случаев злоупотребления на восстановлении энергетической инфраструктуры, пострадавшей из-за российских обстрелов. В настоящее время СБУ проводит более 20 обысков в нескольких областях страны.

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Об этом OBOZREVATEL сообщили источники в ведомстве. Уже известно о следственных действиях по месту жительства и. о. мэра Чернигова.

Напомним: утром 5 сентября секретарь Черниговского горсовета Александр Ломако, исполняющий обязанности городского головы, рассказал, что к нему в квартиру пришли с обысками представители СБУ. Чиновник предположил, что речь идет о деле с трансформатором.

"Собрались искать трансформатор, который Чернигов купил, чтобы спастись зимой после обстрелов ор*ами энергосистемы города", – написал он.

На запрос журналистов относительно этой ситуации в пресс-службе СБУ сообщили, что их сотрудники проводят следственные мероприятия по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора Украины – в рамках уголовного производства, касающегося злоупотреблений на восстановлении энергетической инфраструктуры.

В настоящее время в нескольких областях осуществляется более 20 обысков. В ведомстве подчеркнули, что эти мероприятия проходят с соблюдением действующего законодательства.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за поврежденной обстрелами РФ энергоинфраструктуры в Украине зимой отключения могут продолжаться по 8-10 часов. В то же время эксперты уверены, что избежать их не удастся даже без новых ракетных ударов по энергосистеме.

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