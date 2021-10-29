СБУ предупредила попытку подкупа нардепа: лоббисты шоу-бизнеса требовали снять законопроект об авторских правах

Служба безопасности задержала руководителя организации, которая занимается авторскими правами музыкальных исполнителей в Украине, на попытке дать взятку народному депутату через его помощника. Он предлагал отсрочить законопроект №5572 об авторских правах.

Об этом в пятницу, 29 октября, сообщили в пресс-службе СБУ. Задержанный обещал народному избраннику 100 тысяч долларов ежегодно.

Как уточнил лидер группы "Антитела" и член союза защиты авторских прав Тарас Тополя в Facebook, речь идет о директоре Организации коллективного управления авторскими и смежными правами Александре Никине. По данным издания "Бабель", он якобы пытался подкупить нардепа фракции "Слуга народа" Александра Санченко через его помощника.

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Как отметили в СБУ, фигуранта задержали на месте сразу после попытки передачи средств. В настоящее время решается вопрос о сообщении Никину о подозрении.

Следователи выяснили, что Никин создал несколько "компаний-прокладок", по которым проходили средства, которые должны были передаваться исполнителям. Это должна была быть большая часть денег, поскольку именно они имеют авторские права на музыку. Из-за фиктивных фирм исполнители получали процент не от первой суммы, а от "финальной компании-прокладки", что уменьшало суммы в несколько раз.

Как установили правоохранители, Никин пытался с помощью взятки убедить нардепа внести правки или отсрочить законопроект №5572 "Об эффективном управлении имущественными правами правообладателей в сфере авторского права и (или) смежных прав", фактически ликвидирующий указанную организацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Тарас Тополя выступил в поддержку законопроекта №5572, касающегося авторских и имущественных прав. На протяжении многих лет украинские авторы недополучают огромные средства за использование их музыки и песен.