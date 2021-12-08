СБУ предотвратила теракт в колледже Черкасской области: злоумышленники угрожали массовым расстрелом. Фото

В одном из колледжей в Черкасской области два студента хотели совершить массовый расстрел одногруппников, но, к счастью, Служба безопасности Украины вовремя предотвратила террористический акт. По месту жительства подозреваемых нашли два пистолета и доказательства преступной деятельности.

Примечательно, что информацию о подготовке к расстрелу молодые люди распространили в запрещенной в Украине социальной сети "ВКонтакте". Об этом сообщает пресс-служба СБУ (Чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По данным следствия, установлено, что двое студентов местного колледжа через интернет распространяли материалы о подготовке массового расстрела одногруппников. Также злоумышленники призвали через соцсети присоединяться к их деятельности для физической расправы над сверстниками.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушения и привлечения к ответственности виновных лиц. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 декабря в московском МФЦ "Рязанский" (Многофункциональный центр государственных услуг) мужчина устроил стрельбу, в результате чего погибло два человека. По предварительным данным, еще четыре человека получили травмы.