СБУ подозревает 'Глобино' в сотрудничестве с компанией из России: СМИ узнали подробности

Как сообщалось ранее, 27 ноября сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе ООО "Глобинский мясокомбинат", изъяв документы. Теперь стало известно, что предприятие подозревают в использовании схемы поставок колбасной оболочки из России под видом продукции, сделанной в Европе.

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Об этом сообщает издание "Телеграф".

По данным источников в правоохранительных органах, "Глобино" импортировало полиамидную колбасную оболочку "Amiflex T-3 Print", которая по характеристикам идентична российской оболочке "Амицел" производства компании "Атлантис-Пак". На упаковке указано, что продукцию производит латвийская компания SIA "DCL", однако, по данным следствия, маркировка фиктивная.

Оболочка продавалась через аффилированные компании под другой номенклатурой, чтобі не привлекать внимание налоговых и правоохранительных органов. Источники утверждают, что действия компании могут быть квалифицированы по статье 111-2 Уголовного кодекса Украины как содействие государству-агрессору.

Редакция "Телеграфа" пыталась получить комментарий от официальных представителей ООО "Глобинский мясокомбинат", но в компании отказались комментировать ситуацию. В то же время мы оставляем возможность для представителей компании предоставить официальный комментарий изданию. По данным наших источников, расследование продолжается, а СБУ анализирует изъятые документы для подтверждения этих фактов.