СБУ откроет дело по факту сотрудничества Козыцких с партнером 'Газпрома' Комареком – решение суда

Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ начать расследование законности сотрудничества семьи Львовской ОВА Максима Козицкого с многолетним партнером "Газпрома" в Чехии Карелом Комареком.

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Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на сообщение волонтера и блогера Назара Приходько.

"СБУ будет расследовать, почему семья главы Львовской ОВА Максима Козицкого не разорвала отношения с собственником нефтегазового бизнеса в России и многолетним партнером Газпрома Карелом Комареком ни в 2014 году, ни в 2022, и продолжила добывать украинский газ с другом Медведева", - отмечает Медведев.

По его словам, производство будет открыто по трем статьям – 111 (государственная измена), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 209 (легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Он напомнил, что Карел Комарек является давним партнером россиян в нефтегазовом бизнесе в Чехии, инициировавшим сотрудничество с ними еще в 2000-х годах.

"На российские деньги (одна из крупнейших российских инвестиций в Чехию – более $0,5 млрд) построил газохранилище для российских газопроводов в обход нашей ГТС в 2016 году. Сидел в борде этого совместного (50%+/50%-) предприятия вместе с Медведевым и другими газовыми чекистами. Спонсорировал российскую хоккейную лигу.

Он подчеркнул, что еще с 2000-х годов у Комарек есть интересы и в Украине, где он начал деловое сотрудничество с семьей известных западноукраинских предпринимателей Козыцких. Партнерство зафиксировано в трех компаниях: ООО "ТЭК", "ГБЛ" и "Горизонты", которые занимаются георазведкой, бурением и добычей газа в Украине. И выигрывали многие аукционы на проведение соответствующих работ.

По словам Приходько, после 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и оккупировала часть Донбасса, Комарек не прекратил сотрудничество с россиянами.

"Одной рукой Комарек вместе с Козыцкими качал украинский газ, а второй - обнимал Медведева, строил с Газпромом газохранилище, а его российский терминал, по данным СБУ и Госфинмониторинга, обеспечивал нефтепродуктами "ЛДНР". Но Козыцким было ок. в судах. И вот здесь уже появляется запах государственной измены. Потому что с 2020 года Максим Козицкий стал главой Львовской ОГА.

Также он отметил, что Комарек продолжил работать с "Газпромом" даже после начала большой войны, и прекратил сотрудничество только под давлением санкций ЕС и властей Великобритании, где у Комарека лотерейный бизнес.

При этом блоггера возмущает, что украинские власти не обратили внимания на откровенную коллаборацию с врагом, несмотря на то, что в этом деле есть все признаки государственной измены.

По его словам, это дело должны всесторонне расследовать украинские правоохранители, ведь есть веские причины подозревать, что Комарек мог иметь отношения с российскими спецслужбами.

"Именно на российские деньги господин Комаэрк стал тем, кем он стал. Никогда и никому российское государство не давало денег просто так. И поэтому у меня вопрос в СБУ и СНБО: почему бизнес в Украине ведет человек, получавший от России миллиарды? И почему ей в этом помогают люди с высшей ступени украинской власти?" – подытожил Назар Приходько.