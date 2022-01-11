СБУ Одесщины задержала 'шпиона' российских спецслужб, поджегший грузовик ВСУ и осквернивший памятник погибшим на Донбассе

Агента российских военных поймали "на горячем", когда он рассчитывался с исполнителем автоподжога. Позже злоумышленник планировал поджечь еще несколько автомобилей ВСУ, а также офисы политических партий и волонтерских организаций. Правоохранители предотвратили дальнейшие теракты и помешали дестабилизации политической ситуации в Одессе.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали агента российской военной разведки, спланировавшего ряд терактов в Одесской области. В декабре 2021 года иностранец, приезжавший в Украину по заданию "кураторов", поджег грузовик Вооруженных сил Украины на территории 43-го отдельного полка связи и управления Воздушного командования "Юг". Также российский агент облил краской памятник погибшим на Донбассе украинским военнослужащим.

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Правоохранители не допустили дальнейшие теракты: поджог еще нескольких автомобилей ВСУ, офисов политических партий и волонтерских организаций. Российский агент был задержан, когда он рассчитывался с исполнителем автоподжога и организовывал следующий.

Позже выяснили, что военная разведка, предоставлявшая уголовнику указания, размещается на территории так называемого Приднестровья (оккупированный регион Республики Молдова). Диверсионщики делали все возможное, чтобы активизировать в Одессе антиукраинские настроения и вынудить жителей поверить в существование "пророссийского подполья".

Российскому агенту объявили подозрение по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) УКУ и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит от 7 до 12 лет тюрьмы. В настоящее время следователи выясняют личности всех причастных к преступлению.