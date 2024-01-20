newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
PolskiPOL
flag
русскийРУС

СБУ объявила в розыск лидера запрещенной КПУ Симоненко: все подробности

Олег Тимченко
Расследования
1 минута
201
СБУ объявила в розыск лидера запрещенной КПУ Симоненко: все подробности

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего лидера запретной Коммунистической партии Петра Симоненко. Его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и оправдыванию вооруженной агрессии РФ против Украины.

Видео дня

Соответствующие сведения появились в базе МВД. Отмечается, что Симоненко, также подозреваемый в публичных призывах к захвату государственной власти, скрывается от органов досудебного расследования.

Официальной датой исчезновения считается 19 августа 2023 года.

СБУ объявила в розыск лидера запрещенной КПУ Симоненко: все подробности

Следует отметить, что летом 2023 года Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на Петра Симоненко. А 11 августа ему заочно объявили о подозрении.

Тогда в СБУ отмечали, что Симоненко, находясь в Украине, после полномасштабного вторжения России обратился к высшему военно-политическому руководству страны-агрессора по поводу его "эвакуации".

Чтобы вывезти Симоненко и его семью из захваченного поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд своего спецназа.

Экснардеп лично встречал спецназовцев РФ, когда они приехали в украинский населенный пункт. Он "расквартировал" их в собственном доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза".

Как сообщал OBOZ.UA, к сети появились фото имения Петра Симоненко. Он проживал под Киевом в большом роскошном доме, окруженном лесом и такими же участками его состоятельных соседей. В богатстве интерьеров и общей роскоши имение Симоненко может посоревноваться, пожалуй, только со знаменитым домом скандального бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!