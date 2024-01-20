СБУ объявила в розыск лидера запрещенной КПУ Симоненко: все подробности

Министерство внутренних дел Украины объявило в розыск бывшего лидера запретной Коммунистической партии Петра Симоненко. Его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и оправдыванию вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Соответствующие сведения появились в базе МВД. Отмечается, что Симоненко, также подозреваемый в публичных призывах к захвату государственной власти, скрывается от органов досудебного расследования.

Официальной датой исчезновения считается 19 августа 2023 года.

Следует отметить, что летом 2023 года Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на Петра Симоненко. А 11 августа ему заочно объявили о подозрении.

Тогда в СБУ отмечали, что Симоненко, находясь в Украине, после полномасштабного вторжения России обратился к высшему военно-политическому руководству страны-агрессора по поводу его "эвакуации".

Чтобы вывезти Симоненко и его семью из захваченного поселка Березовка Макаровского района, Кремль распорядился отправить туда отряд своего спецназа.

Экснардеп лично встречал спецназовцев РФ, когда они приехали в украинский населенный пункт. Он "расквартировал" их в собственном доме и снабдил продовольствием.

Затем с 4 по 8 марта 2022 года оккупационное спецподразделение осуществило "сопровождение" Симоненко и его близких через вражеские блокпосты на территорию Беларуси.

Оттуда он переехал в Россию, где был назначен заместителем председателя "Центрального комитета международного коммунистического объединения "Союз коммунистических партий – коммунистической партии советского союза".

Как сообщал OBOZ.UA, к сети появились фото имения Петра Симоненко. Он проживал под Киевом в большом роскошном доме, окруженном лесом и такими же участками его состоятельных соседей. В богатстве интерьеров и общей роскоши имение Симоненко может посоревноваться, пожалуй, только со знаменитым домом скандального бывшего генпрокурора Виктора Пшонки.

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