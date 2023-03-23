СБУ объявила о подозрении депутату Госдумы, координатору ''Единой России'' по молодежной политике: подробности

Специалисты Службы безопасности собрали доказательную базу на депутата так называемой Госдумы России, первого зама главы комитета по молодежной политике Игоря Кастюкевича. Он способствовал распространению оккупационного режима на временно захваченных территориях юга Украины.

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В частности, российское чиновник лично координировал процесс организации и проведения незаконного референдума по "присоединению" Херсонщины к составу РФ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Установлено, что фигурант является заместителем руководителя прокремлевской фракции "Единая Россия" и входит в ближайшее оцепление высшего военно-политического руководства страны-агрессора.

В период с 23 по 28 сентября 2022 года он находился во временно оккупированном Херсоне, где обеспечивал "нужные" результаты фейкового референдума. Именно по его указанию представители "избиркомов" совместно с вооруженными оккупантами обходили дома местных жителей и заставляли их "голосовать" в пользу Кремля.

Также депутат с РФ снимал и выкладывал на своих страницах в соцсетях постановочные видео о раздаче российской "гуманитарки" в регионе.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили Кастюкевичу о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Ныне злоумышленник находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по его привлечению к ответственности за преступления против Украины.

Расследование проводилось при оперативном сопровождении Нацполиции и процессуального руководства Офиса Генерального прокурора.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности известила о подозрении 27 "депутатов" из "ЛНР", которые организовывали псевдореферендум в Луганской области. В сентябре 2022 года злоумышленники проголосовали за так называемый закон о референдуме по вхождению в состав России на правах ее субъекта.

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