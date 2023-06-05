СБУ обезвредила группу агентов ФСБ, которые шпионили за "центрами принятия решений" в трех регионах, и установила куратора. Фото
Служба безопасности Украины в результате масштабной спецоперации обезвредила группу агентов ФСБ РФ, которые шпионили за "центрами принятия решений" на Винниччине, Днепропетровщине и в Одессе. Три участника агентурной сети задержаны, установлена личность их куратора.
Об этом 5 июня сообщила пресс-служба СБУ. По данным следствия, злоумышленники собирали разведданные о локациях, вооружениях и личном составе Сил обороны в центральной и южной части Украины.
За каждое задание они получали до 550 долларов США на собственные карты. Сумма зависела от срочности и качества проделанной "работы".
В частности, в Винницкой области задержан местный житель, который пытался определить координаты штаба командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины и подразделений Национальной гвардии.
Он осуществлял фото- и видеосъемку объектов и близлежащей местности из окон магазинов и других зданий поблизости.
На Днепропетровщине разоблачен агент врага с позывным "Гром". Он рисовал для оккупантов схемы оборонительных рубежей на территории Кривого Рога и определял места хранения техники и боеприпасов в городе, действуя "по легенде" безработного. Периодически устраивался на подсобные работы вблизи или на территории критических объектов.
В Одессе задержан предатель, который разведывал пароли для передвижения по территории города в комендантский час и для проезда блокпостов, пытаясь "в темную" использовать своих знакомых среди военных и правоохранителей.
Также он должен был определить координаты военных объектов в районе Одессы. Для этого объезжал местность и делал пометки на электронных картах.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении в государственной измене по ч. 2 ст. 111. Им грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– Ранее СБУ разоблачила семерых агентов России, которые распространяли пропаганду в Украине. Они оправдывали агрессора, призывали к захвату власти, изменению границ или уничтожению украинского государства, а также агитировали сотрудничать с оккупантами.
– Также был задержан агент КГБ Беларуси, который шпионил за границей на севере Украины. Длительное время он жил в Ривненской области.
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