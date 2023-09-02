СБУ навестила клирика УПЦ МП на Житомирщине, который раздавал кремлевские 'агитки'

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирике УПЦ МП в Житомирской области. По данным следствия, настоятель церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ МП разжигал религиозную ненависть.

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Также он раздавал верующим прокремлевские агитки, в которых отрицалась вооруженная агрессия России против Украины, а война выдавалась за "внутренний гражданский конфликт". Подробности рассказали в СБУ.

"Служба безопасности совместно с Национальной полицией собрала доказательную базу относительно настоятеля церкви Овручско-Коростенской епархии УПЦ (МП), который разжигал религиозную ненависть. По данным следствия, клирик массово распространял прокремлевские листовки и брошюры среди священников и прихожан религиозной общины Житомирщины", – отмечено в сообщении.

В материалах, которые распространял представитель УПЦ МП, среди прочего отмечалось, что война в Украине – это "внутренний гражданский конфликт". Вооруженная агрессия РФ против Украины при этом категорически отрицалась.

В то же время, в распространяемых подозреваемым печатных материалах содержались оскорбления религиозных чувств украинцев, а также унижались верующие других конфессий и формировалась враждебность к ним.

Эти агитки подозреваемый, по данным следствия, распространял по указанию митрополита УПЦ МП, которому ранее также сообщили о подозрении в совершении преступлений против Украины.

Материалы, которые легли в основу уголовного дела, были обнаружены во время мероприятий по безопасности в епархии УПЦ МП, которые состоялись весной 2022 года и в июне 2023-го. Их исследовали эксперты, подтвердившие, что в листовках и брошюрах содержатся провокационные высказывания в адрес представителей и сторонников других религиозных конфессий.

В то же время, по выводам экспертиз, некоторые агитки популяризировали кремлевскую "версию" истории Украины и ее государственности.

"На основании собранных доказательств настоятелю храма сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (преднамеренные действия, направленные на разжигание национальной и религиозной розни, унижение национальной чести, достоинства и образа чувств граждан в их религиозными убеждениями, совершенных должностным лицом и по предварительному сговору группой лиц)", – подчеркнули в СБУ.

Там также добавили, что расследование всех обстоятельств дела для привлечения к ответственности всех причастных продолжается.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ сообщила о подозрении "главе минобразования" оккупированного Запорожья. Колаборантка Елена Шапурова работает на захватчиков с начала оккупации региона. В частности, на нее возложена задача по "переформатированию" работы местных учебных заведений по российским "стандартам".

Выполняя эту задачу, Шапурова, в частности, издала распоряжение уничтожить украинские учебники, переписать образовательную программу по истории нашего государства в интересах оккупантов, а также заставляет учителей вместе со школьниками петь гимн государства-террористки.