СБУ идентифицировала ФСБшника, координировавшего репрессии и пытки украинцев во время оккупации Херсона. Фото

Служба безопасности установила личность еще одного представителя российских спецслужб, активно участвующего в войне против Украины. Им оказался кадровый сотрудник пятой 5 службы ФСБ Сергей Синицын с позывным "Сабирем".

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В марте прошлого года он прибыл во временно захваченный Херсон для формирования карательных органов местной оккупационной администрации. Об этом информирует сайт СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Установлено, что находясь в составе так называемой временной "оперативной группы №8" чиновник третьего отдела девятого управления департамента оперативной информации ФСБ РФ принимал непосредственное участие в создании подконтрольного Кремлю "главного управления МВД Херсонской области".

"Именно это псевдообразование выполняет задачу Москвы о проведении массовых репрессий против жителей захваченных районов юга Украины. Синицын лично согласовывал назначение руководителей и "оперсостава" оккупационного органа, а затем координировал их карательные рейды против граждан", – отметили в СБУ.

В частности, были зафиксированы факты похищения и пыток людей. Кроме того, злоумышленник занимался созданием российского агентурного аппарата для разведывательно-подрывной деятельности в регионе.

Для этого ФСБшник Синицын пытался вербовать бывших правоохранителей и местных чиновников. По его указанию они должны были выявлять и "сливать" агрессору места нахождения участников движения сопротивления.

Также российская агентура "выходила" через собственные связи на жителей подконтрольной украинским властям территории для сбора информации о подразделениях Сил обороны.

По оперативным данным, во время освобождения Херсона "Сабир" вместе с другими российскими захватчиками бежал на левый берег реки Днепр.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Продолжаются комплексные меры по привлечению виновного к ответственности.

Расследование проводили сотрудники СБУ Херсонской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, расследователи OSINT-сообщества Molfar создали реестр сотрудников российской Федеральной службы безопасности, причастных к преступлениям РФ против Украины. В списке числится 950 таких лиц.

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