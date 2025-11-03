СБУ идентифицировала боевика, который вырезал Z на лбу пленного украинского воина

Сотрудники Службы безопасности Украины идентифицировали оккупанта, который вырезал Z на лбу украинского военнопленного. Речь идет о командире "6-го отдельного мотострелкового казачьего полка ЛНР", который входит в состав вооруженных формирований Южного военного округа РФ, Владимире Полуполтинных.

Захватчику заочно сообщено о подозрении. Об этом говорится в пресс-службе СБУ 3 ноября.

Детали дела

По информации следствия, 10 июня 2022 года подозреваемый отдал приказ своим подчиненным пытать украинских военнопленных, захваченных во время боев на востоке Украины.

Расследование подтвердило, что Полуполтинных лично участвовал в издевательствах. Зафиксирован случай, когда он во время пыток ножом вырезал на лбу украинского пленного букву Z.

Известно, что фигурант является жителем временно оккупированной части Луганской области. Еще в 2014 году он присоединился к подконтрольным России незаконным вооруженным формированиям, а после начала полномасштабного вторжения воевал в составе российских оккупационных войск на востоке Украины.

Следователи Службы безопасности Украины заочно сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины, за нарушение норм Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающей любые незаконные действия или бездействие, которые представляют серьезную угрозу здоровью пленных.

Как сообщал OBOZ.UA, следователи Национальной полиции Украины объявили подозрение пятерым военным армии России в убийствах и пытках гражданских в Буче в 2022 году. В частности, оккупанты причастны к казни 17 мирных жителей города, угрозам населению и попыткам скрыть преступления. В ГУР МОУ обнародовали имена и персональные данные оккупантов из 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии.

