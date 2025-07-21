СБУ и Офис генпрокурора проводят спецоперацию по нейтрализации российского влияния на НАБУ: обыски проходят в разных областях. Фото и видео

Специалисты Службы безопасности и Офиса генерального прокурора 21 июля проводят спецоперацию по нейтрализации влияния страны-агрессора РФ на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Детективам инкриминируют государственную измену, незаконную торговлю с Россией, коррупционные действия в интересах олигархов и не только.

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Обыски проходят в разных областях страны. Об этом OBOZ.UA сообщили источники в СБУ.

Что известно о громком разоблачении

По предварительной информации, зафиксированы факты неофициального влияния российских спецслужб на детективов НАБУ.

В частности, один из сотрудников передавал врагу секретные данные через окружение Януковича.

Тогда как другой детектив предал государство и вел незаконный бизнес с РФ. В понедельник именно его задержали специалисты СБУ.

Что предшествовало спецоперации

Несколько детективов НАБУ попали в коррупционный скандал из-за сокрытия элитной недвижимости, вывода миллионов за границу и помощи уклонистам сбежать от мобилизации.

В то же время руководитель детективов НАБУ Станислав Браверман засветился в секс-скандале. Его подозревают в интимной связи с ключевым свидетелем по делу об Одесском аэропорту.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские правоохранители заочно сообщили о подозрении беглому олигарху из команды Януковича – Сергею Курченко, а также группе других российских и украинских дельцов по делу о захвате предприятий на временно оккупированных территориях. Речь идет о незаконном захвате значительного количества комплексов угледобывающей, металлургической и коксохимической промышленности.

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