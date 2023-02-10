СБУ и ДБР проводят обыски по всей вертикали таможни: мероприятия проходят в восьми областях

В пятницу, 10 февраля, в восьми регионах Украины началась совместная спецоперация Службы безопасности и Государственного бюро расследований во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора. Правоохранительные органы проводят обыски по всей вертикали таможни в Украине.

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Служебные действия, в частности, происходят в Центральном аппарате Государственной таможенной службы и Волынской, Львовской, Тернопольской, Черновицкой, Одесской, Киевской, Ривненской и Закарпатской региональных таможнях Украины. Об этом сообщили в Telegram СБУ.

Отмечается, что правоохранители установили около 50 субъектов хозяйственной деятельности, которые помогали таможенникам реализовывать теневые схемы и заблокировали их деятельность. Кроме того, следователи работают на отдельных участках государственной границы и в пунктах пропуска с целью выявления и прекращения незаконной деятельности и ликвидации контрабандных схем.

В спецслужбе указано, что более подробная информация о совершении коррупционных правонарушений работниками украинской таможни будет сообщена после завершения первоочередных следственных действий.

Напомним, ранее председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев заявил, что на украинской таможне процветают коррупционные схемы, в том числе с нелегальным вывозом украинского зерна "зелеными коридорами" в Черное море. Из-за этого, по самым скромным оценкам, госбюджет потерял 5,6 млрд грн. Этой суммы хватило бы на то, чтобы закрыть дефицит казны за месяц.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ разоблачила шесть новых каналов побега за границу уклоняющихся от военной службы украинцев. Были задержаны семь организаторов нелегальных "трафиков";

– в Украине погорел на взятке бывший руководитель таможенного поста "Черноморск-порт". Он требовал "платы" за беспрепятственный экспорт зерна и выдачу сертификатов. 8 февраля госслужащий был задержан сотрудниками Государственного бюро расследований.

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