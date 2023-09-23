Сбросили взрывчатку с дрона: оккупанты атаковали Николаевку на Херсонщине, есть раненый

Войска Российской Федерации совершили очередное военное преступление в Херсонской области. Они, сбросив с дрона взрывчатку, тяжело ранили мирного жителя.

Инцидент произошел в селе Николаевка Бериславского района. Об этом в субботу, 23 сентября, сообщила пресс-служба Херсонской ОВА в Telegram.

"Оккупанты сбросили взрывчатку на 78-летнего местного жителя. Мужчина получил тяжелые ранения", – рассказали представители местной власти.

У потерпевшего ранение грудной клетки, открытый перелом. Также он потерял часть руки и значительное количество крови.

В областной военной администрации проинформировали, что пострадавший находится в больнице. "Медики делают все возможное, чтобы спасти ему жизнь", – сказано в сообщении.

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Добавим: Николаевка находится недалеко от берега Днепра и островов, где проходит линия фронта.

Как писал OBOZREVATEL:

– Утром 22 сентября ВС РФ обстреляли Херсон. Вражеские снаряды попали по жилым домам. В одном из них погиб молодой человек, еще один мирный житель получил ранения.

– Ночью 21 сентября российские террористы тоже обстреляли жилые кварталы Херсона. Пострадало здание общежития. Погибли минимум три человека, также были раненые.

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