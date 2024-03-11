Сбило авто на обочине: в Черкасской области в результате ДТП погиб спасатель. Фото

В Черкасской области трагически погиб спасатель Сергей Владимирович Бегун. Он получил серьезные травмы в результате ДТП при исполнении служебных обязанностей.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. "В семье ГСЧС болезненная потеря", – говорится в сообщении.

Сергей Владимирович родился 4 октября 1983 года и работал в Службе спасения на должности старшего водителя в течение 12 лет.

9 марта он работал на ликвидации возгорания сухостоя на обочине дороги в г. Звенигородка в составе очередного караула.

По информации полиции, в это время автомобиль Honda Accord наехал на спасателя и прижал его к пожарному автомобилю.

С тяжелыми травмами чрезвычайника доставили в больницу. К сожалению, травмы оказались роковыми.

Коллеги и друзья вспоминают Сергея как смелого, решительного и преданного своей профессии служащего.

"От всего коллектива ГСЧС выражаем искренние соболезнования родным и близким!" – добавили в пресс-службе.

Напомним, в Голосеевском районе Киева во вторник, 5 февраля, произошла авария с участием грузовика и легковушки Mercedes. В результате столкновения у последнего авто вырвало двигатель, предварительно есть пострадавшие.

Как сообщал OBOZ.UA, в Бучанском районе Киевской области произошло ДТП с участием автобуса и двух легковушек. В результате аварии один человек погиб, а четверо были травмированы.

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