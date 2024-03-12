Просил отсрочку, чтобы найти пропавшего без вести на войне сына: подробности конфликта между братьями и военкомами на Буковине

В Черновицкой области конфликт между двумя местными жителями и сотрудниками ТЦК закончился потасовкой. Сейчас двое нападавших взяты под стражу. Однако их родственники говорят, что представители военкомата незадолго до этого побили одного из них.

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Братья напали на вое

В Сети разлетелось видео, на котором видно, как двое местных жителей нападают на двух сотрудников ТЦК. Сначала с представителями военкомата разговаривает мужчина, который сидит на коне и в руках держит топор.

Вскоре к ним подъезжает желтая "Нива", она сбивает одного из военных, потом разворачивается. Из нее выходит еще один местный житель, он кричит и оскорбляет военных, а потом обухом топора ударяет одного из них. Затем нападавшие разбили стекла в авто военных.

Вскоре мужчин задержали, им предъявили обвинение по ч. 4 ст. 296 УК Украины – хулиганство с использованием холодного оружия. Суд взял их под стражу. Если вина будет доказана, то им грозит до семи лет лишения свободы.

Побратим побитого сотрудника ТЦК записал видео, на котором рассказал, что потерпевшего зовут Николай Мусензовый. Он главный сержант 108-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й горно-штурмовой бригады. С первых дней полномасштабного вторжения он был на фронте, освобождал Киевщину, был под Бахмутом. Был ранен, вернулся в строй, потом вновь был ранен. После этого ему присвоен статус частично непригодного к воинской службе. Поэтому его отправили служить в один из ТЦК Черновицкой области.

Его побратимы очень возмущены тем, как двое гражданских поступили с сотрудниками военкомата и требовали, чтобы виновные были наказаны.

Над одним из братьев издевались в военкомате?

Нападающими оказались двое братьев из села Плоска Селятинской громады Черновицкой области. 28-летний Борис Крашенинников, который сидел на коне, и 43-летний Александр Крашенинников, который был за рулем "Нивы".

Нам удалось поговорить с их сестрой Марией Крашенинниковой. Женщина рассказала, что между Александром и районным ТЦК был конфликт еще раньше.

"У Александра на фронте, на Купянском направлении пропал без вести сын Сергей, это случилось семь месяцев назад. Сергей и его дед (отец братьев) служат в подразделении Да Винчи. Александр, как отец, не находит себе места из-за сына", – говорит Мария.

По ее словам, Александр хотел ехать в часть, где был его сын, и искать его. Но для этого ему нужна была справка об отсрочке, чтобы он мог спокойно передвигаться.

"Он три раза ходил в этот военкомат. Но каждый раз ему отказывали, военком говорил, чтобы он прошел медицинскую комиссию. Брат понимал, что после этого его просто мобилизуют, а он хотел сначала отыскать Сергея. В третий раз он уже пришел, получил справку и ему нужно было поставить только печать. Когда он пошел к военкому за печатью, его там держали два часа, побили, потом выгнали и ничего не дали. Сказали, чтобы сидел тихо, иначе мол тебя заберем, а до фронта ты не доедешь", – говорит Мария.

Младший узнал обидчика старшего

Младший брат, Борис, служил в АТО три года с 2015 по 2018 год. Он был контужен и уже списан с военной службы. В тот день Борис как раз и увидел возле КПП двух сотрудников ТЦК, в одном он узнал того, кто принимал участие в избиении старшего брата.

Тогда он вызвал Александра.

"Саша очень нервный, за эти семь месяцев он измучился из-за сына. Справка о том, что сын пропал без вести, у него есть. Их с женой еще и обманули. Позвонили мошенники, сказали, что их сын жив, и за информацию потребовали 30 тысяч гривен. Они с женой влезли в долги, перевели деньги, но их просто развели. Теперь его жена и дочь поехали за границу на заработки, а он тут в селе с младшим сыном. У Бориса тоже двое маленьких детей, 3 и 5 лет", – говорит Мария.

Она добавляет, что когда полиция пришла задерживать братьев, 63-летняя мама просила не трогать Бориса. Но в ответ полицейский брызнул ей в лицо из газового баллончика. Теперь женщина не видит на один глаз.

Несмотря на то, что братьев взяли под арест без права внести залог, родственники собираются оспаривать такое решение, поскольку считают него несправедливым.

В ТЦК и полиции говорят, что об избиении ничего не знают

В ТЦК и СП Черновицкой области сообщили, что инцидент произошел, когда военнослужащие Выжницкого ТЦК и СП проводили проверку военно-учетных документов. Сейчас этим случаем занимаются правоохранители.

"Военные, которые проводили мероприятия по оповещению являются ограниченно-годными к военной службе и переведены в ТЦК и СП из боевой части. Военнослужащий, которого сбила машина, проходил службу в 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде и в связи с ранением переведен в Выжницкий районный ТЦК", – пояснила начальник службы по связям с общественностью Черновицкого областного ТЦК, майор Татьяна Гайдащук.

На наш вопрос, известно ли о том, что сотрудники военкомата могли раньше побить Александра Крашенинникова, и ведется ли какое-то расследование, в пресс-службе ответили, что о таком факте им неизвестно, и подобных жалоб в ТЦК не поступало.

В полиции Черновицкой области также сообщили, что к ним заявлений по поводу избиения одного из братьев не поступало.