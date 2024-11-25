Сбил грузовик, после чего переехали два автомобиля: на Львовщине произошло ужасное ДТП. Фото и видео 18+

Во Львовской области в результате автонаезда произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие, во время которого погиб мужчина. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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Об этом сообщили в полиции Львовской области. Мужчину сначала сбил грузовик, после чего его переехали два автомобиля.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 22 ноября, около 17:30 на автодороге сообщением "Львов - Самбор - Ужгород" вблизи села Бабина.

От удара пешехода отбросило на встречную полосу, где на него совершили наезд автомобили Fiat Fiorino и BMW 530D, под управлением 53-летнего и 37-летнего жителей Самборщины. От полученных в результате ДТП травм мужчина погиб на месте происшествия.

По факту следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого.

Напомним, что 25 ноября в Голосеевском районе Киева, на проспекте Валерия Лобановского, произошло ДТП с участием четырех легковушек. В результате ДТП одна из машин вылетела с дороги и протаранила столб.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева в субботу, 23 ноября, произошла авария с участием легковушки и маршрутки. По предварительной информации, пострадавший.

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