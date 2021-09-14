Маньяк может прятаться в любом уголке Украины: он сбежал после убийства лучшего друга и тети. Фото

Подозреваемый в совершении двух жестоких убийств в Старобельске Луганской области Дмитрий Федорченко две недели как объявлен в розыск. На улицах города и области – усиленное патрулирование, а люди боятся ходить по одному. Есть вероятность, что хитрый и изворотливый преступник уже может находиться в любой точке Украины.

Подробнее о резонансных убийствах читайте в материале OBOZREVATEL.

После первого убийства Старобельск, как рассказали местные жители, "встал на уши", а вот после второго людей просто парализовал ужас.

"Такого мы давно не испытывали: на свободе гуляет самый настоящий зверь. По одиночке боятся выходить женщины, детей стараемся тоже самих не выпускать", – рассказала OBOZREVATEL Алина.

Два убийства произошли предположительно в ночь с 29 на 30 августа. Жертвами стали жители Старобельска: 36-летний Александр Елсуков и 74-летняя Людмила Федорченко.

"Женщину убили у нее дома: озверевший от ярости преступник бил ножом в шею и бедро. Массивная кровопотеря и стала причиной смерти. Тело погибшей женщины впоследствии обнаружила ее дочь Ирина. А вот где убийца расправился с мужчиной – до сих пор точно не известно, так как кисти рук были найдены недалеко от улицы Чехова, остальные части тела – в лесополосе возле квартала Южный", – рассказали наши источники в полиции.

По информации наших собеседников, Александр Елсуков был другом подозреваемого в убийстве: "Они знакомы с детства, учились в одном классе". А Людмила Федорченко – родная тетя подозреваемого, сестра его отца. У обоих с Дмитрием были конфликты. Вернее, у него с ними...

36-летний Дмитрий Федорченко, которого правоохранители обоснованно подозревают в совершении этих жутких преступлений – вел одинокую жизнь и перебивался случайными заработками.

"Был агрессивен, постоянно цеплялся к окружающим, но такого ужаса никто, конечно, не ожидал", – поделились местные жители.

Как рассказали собеседники OBOZREVATEL в прокуратуре Луганской области, Федорченко действительно очень опасен: "Понимаете, тут гремучая смесь: он стоит на учете у психиатра с диагнозом "параноидная шизофрения". Постоянно раздражен, агрессивен, к окружающим относится враждебно, видит галлюцинации… А плюс ко всему – наркотики. Это сочетание было как бомба с часовым механизмом – к сожалению, так и произошло".

По информации наших источников, Дмитрий Федорченко был судим еще в 2004 году по ч.1. ст. 309 УК Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Тогда ему было всего 18 лет.

А после двух убийств, учитывая опасность Федорченко, Старобельский районный суд Луганской области принял решение о его задержании. Однако его пока не получается найти.

Местные жители утверждают, что сразу после страшных убийств жертвой Дмитрия едва не стал еще один человек.

"Он напал на женщину, которая шла по улице, но ей удалось отбиться и убежать. Люди сразу же позвонили в полицию, но маньяк скрылся на территории кладбища. Территорию прочесали, но маньяка и след простыл", – рассказал Евгений.

Правоохранители неофициально говорят, что вероятность того, что преступник находится уже далеко – довольно высока.

"Федорченко отключил свой мобильный, сбил со следа собак – он болен, но чертовски умен и хитер. Есть родственники в России и оккупированном Луганске, однако туда ему вряд ли удалось выехать. Думаем, или затаился в самом Старобельске, или успел проехать вглубь Украины. Что, конечно, не добавляет радости", – рассказал наш собеседник.

В страхе продолжают жить и жители Старобельска. Говорят, что надеются на полицию, но предпринимают все меры предосторожности: потому что "такой зверь на свободе чрезвычайно опасен".