Приехавший из России олигарх Фукс строит небоскребы с видом на ГУР Минобороны: санкции не помеха

Бизнесмен Павел Фукс возводит на Рыбальском острове в Киеве ЖК OASIS. Строительство идет впритык к воинской части, а с небоскребов будет прекрасный обзор территории, где находится штаб-квартира Главного управления разведки Минобороны Украины. С учетом того, что Фукс много лет прожил в России и получил гражданство РФ, а в июне 2021 года попал в санкционный список СНБО, ситуация действительно беспрецедентная.

Подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Учитывая местоположение объекта строительства, до сих пор непонятно, как компании "Интерстрой Групп" дали разрешение на застройку территории на Рыбальском острове.

И это не говоря уже о бэкграунде "фигурантов".

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Дело в том, что до начала 2017 года единственным основателем "Интерстрой Групп" был Даниил Привалов – сын бывшего Харьковского городского головы Геннадия Кернеса, одного из лучших друзей и партнеров Павла Фукса еще с "лихих" 90-х. Затем компанию переписали на виргинский офшор Baneberry Group Limited и Владимира Кошака. Бенефициаром ООО "Интерстрой Груп" на сегодняшний день является Павел Фукс.

Этот одиозный бизнесмен засветился во множестве скандалов, один из наиболее резонансных – ситуация с киевским метрополитеном. Уроженец Харькова Фукс около 20-ти лет прожил в России, где вел бизнес и оброс связями с высокопоставленными лицами. Там же получил российское гражданство. А в 2015 году вернулся в Украину.

Как признался сам Павел Фукс в интервью Тиграну Мартиросяну, его в Украину позвал друг. По сути, сделал... заманчивое предложение.

"Меня это очень впечатлило. Я, как бизнесмен, понял, что сейчас в Украине (после Революции Достоинства. – Ред.) активы всякие стоят очень дешево... Потому что, ну, война. Я с удовольствием сюда приехал", – заявил Фукс.

Бизнесмен не постеснялся сделать циничное признание о том, как он решил заработать на последствиях российской агрессии. Но строить элитный жилой комплекс с видом на Главное управление разведки МОУ? Однако и это оказалось реальностью.

Собеседник OBOZREVATEL в одной из спецслужб считает, что ситуация из ряда вон.

"Человек, против которого в июне введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, строит "резиденцию" с видом на ГУР – да где такое было бы возможным? Более того, после якобы блокирования активов, счетов Фукса, строительство не остановлено – оно продолжается", – рассказал источник.

Наши журналисты решили проверить, и сказанное оказалось правдой. На Рыбальском острове продолжают возводить скандальные 32-этажные небоскребы, работают краны.

Отметим, это не первый скандал вокруг строительства на Рыбальском. Перед сносом "убитых" зданий для возведения высоток нового ЖК OASIS компания Фукса решила получить "компенсацию" за якобы пострадавшие из-за строительства Подольского моста здания. А это ни много, ни мало – 86 миллионов гривен! И это при том, что имущество, которое "Интерстрой Групп" приобрел в 2015 году, стоило всего 1,84 млн грн.

ООО "Интерстрой Групп" решило взыскать этот "ущерб" с коммунального предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева", которое является заказчиком строительства моста. Фактически просматривается желание субсидировать строительство ЖК с видом на ГУР за счет денег киевской общины.

Попытка компании Фукса сделать "деньги из воздуха" пока что не увенчалась успехом. 8 июня Верховный суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда отклонил уже третью кассационную жалобу "Интерстрой Групп", которое упорно пытается заполучить вожделенные миллионы. Однако в то, что компания "бизнесмена" прекратит такие попытки, верится с трудом.

Как говорят в бизнес-кругах, то, чего касается Фукс, имеет "дурной запах". А вот вопрос, когда же компетентные органы прекратят этот беспредел, пока остается риторическим.

О том, чем еще "прославился" одиозный бизнесмен, читайте в материале Олигарх Павел Фукс построил "антиукраинскую империю". 5 фактов, которыми обязаны заняться правоохранители.