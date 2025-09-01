Сбежала от преступлений РФ в Мариуполе: в Германии толкнули под поезд 16-летнюю украинку

В немецком городе Фридланд, Нижняя Саксония, 16-летняя украинка погибла в результате насильственного инцидента на железнодорожной станции. По данным прокуратуры, 11 августа 31-летний мужчина толкнул девушку на грузовой поезд, который двигался со скоростью около 100 км/ч.

Известно, что погибшая девушка вместе с семьей сбежала из Мариуполя в июле 2022 года и нашла убежище в Тюрингии. Об этом пишет Stern со ссылкой на прокуратуру.

Подозреваемым оказался гражданин Ирака, который впоследствии был госпитализирован в психиатрическую клинику. Ему предъявлено подозрение в непредумышленном убийстве, но после того, как ДНК-тесты подтвердили его контакт с жертвой, а на плече девушки обнаружили следы силового захвата, дело переквалифицировали.

Трагедия произошла на платформе

Незадолго до трагедии мужчина привлекал внимание полиции из-за беспорядков в отделении, где он вел себя агрессивно, после чего был доставлен в специализированную психиатрическую клинику. Уже во время трагедии на платформе патруль заметил эту же личность, которая подошла к полицейским по собственной инициативе и привела их к телу подростка на платформе. Мужчина выглядел спокойным и заявил, что видел девушку, которая лежала там. В то время не было весомых подозрений в преступлении. Алкотестер показал уровень алкоголя в крови 1,35 промилле.

Сначала полиция предположила, что это был несчастный случай, из-за чего мужчине был выдан ордер на задержание по подозрению в непредумышленном убийстве.

Между тем проведенные ДНК-тесты обнаружили следы мужчины на плече убитой девушки. Несмотря на первоначальные предположения о несчастном случае, дальнейшие экспертизы указали на умышленные действия, что изменило квалификацию дела. Также родители изначально сомневались в официальной версии о случайности, а новые доказательства лишь подтвердили их опасения.

Следователи считают, что Мухаммед А. изо всех сил столкнул Лиану К. с платформы прямо перед проезжавшим мимо грузовым поездом. Следы ДНК преступника позже подтвердили ужасный поступок.

Украинка возвращалась домой и разговаривала с дедушкой

Как сообщала газета Bild на выходных, 16-летняя Лиана возвращалась домой одна от стоматологической клиники, где только начала обучение. Это было 11 августа, незадолго до 16:00. Она была всего в 500 метрах от железнодорожной станции и поезда, который должен был доставить ее домой.

Маршрут девушки пролегал через пограничный транзитный лагерь Фридланд. Там она, вероятно, встретила Мухаммеда А. из Ирака. Мужчина уже несколько дней привлекал внимание в городе, потому что создавал проблемы и казался непредсказуемым. Очевидец рассказал BILD, что это был "ужасный человек, полностью сумасшедший".

Украинка во время инцидента разговаривала по телефону со своим дедушкой, который слышал крик девушки.

"Ее дедушка должен был все слушать", – рассказал мэр Маркус Яницки из Гайследена в районе Айхсфельд Тюрингии, где проживала семья. "Он услышал крики, а потом только звук поезда".

Дедушка сразу же предупредил родителей Лианы (36 и 40 лет). Когда они прибыли, их дочь уже лежала под одеялом за барьером. "В отчаянии они позвонили мне. Затем я сразу же пришел", – добавил мэр Яницки.

Мэр знает эту украинскую семью с момента их приезда. В июле 2022 года они покинули родной город Мариуполь после того, как российские войска разрушили их дом. В Гайследене муниципалитет предоставил им место для проживания.

Оба родителя нашли работу, а дети пошли в школу и детский сад. Лиана закончила школу, подбадривала родителей и помогала младшим братьям (5 и 11 лет).

"Она была любящей, амбициозной, трудолюбивой и быстро выучила немецкий. Она была образцом для своих братьев", – сказал Яницки.

Местная община организовала сбор средств на похороны, и по состоянию на воскресенье удалось собрать более 24 тысяч евро.

Министр внутренних дел Нижней Саксонии Даниэла Беренс отреагировала на событие: "Для граждан непонятно, что люди могут годами находиться в Германии, хотя за них отвечает совсем другая страна ЕС".

Что известно о подозреваемом

По данным прокуратуры, предварительная связь между подозреваемым и его вероятной жертвой неизвестна. 31-летний мужчина не комментировал обвинения против себя.

Прокуратура уточнила, что подозреваемый впервые подал заявление на убежище в Брауншвейге в августе 2022 года, однако его отклонили и назначили депортацию в Литву, где он, как говорят, впервые попал в ЕС. Но иракец подал апелляцию на это решение и сначала получил разрешение остаться. Только через два года, в феврале 2025 года, Административный суд Геттингена отклонил апелляцию.

17 июля окружной суд Ганновера отклонил ходатайство о содержании под стражей для депортации, поскольку не было значительного риска побега. Это было всего за несколько недель до преступления.

В ответ на запрос BILD районный суд заявил, что ходатайство ведомства было настолько несовершенным, что его даже не разрешили пересмотреть.

Затем мужчина снова зарегистрировался как искатель убежища в приемном центре Фридланда.

Мухаммед А. сейчас находится в закрытом психиатрическом отделении. Ему диагностировали шизофрению. "Является ли он уголовно ответственным, все еще проверяется", – сообщил BILD представитель прокуратуры.

