Сбежал из Украины еще в июне: ГБР объявило в розыск бизнесмена Боголюбова

Бывший совладелец ПриватБанка Геннадий Боголюбов был объявлен в розыск. Он, напомним, сбежал из Украины еще в июне этого года, за что получил подозрение.

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В розыск Боголюбова объявило Государственное бюро расследований (ГБР). Об этом свидетельствуют данные сервиса "Лица, скрывающиеся от органов власти" на сайте Министерства внутренних дел.

Датой исчезновения бизнесмена указано 10 июля.

Там также указаны статьи обвинения: ч. 3 ст. 357 – незаконное завладение любым способом паспортом, и ч.2 ст. 332 – незаконное пересечение государственной границы Украины.

Ранее ГБР сообщило о подозрении Геннадию Боголюбову и пограничнику, который способствовал ему в незаконном пересечении границы.

Бизнесмен в сопровождении своего близкого родственника выехал 24 июня 2024 года на поезде "Киев – Хелм", хотя в соответствии с базами данных Украины границу не пересекал.

Как сообщал OBOZ.UA, народный депутат Украины Андрей Одарченко, подозреваемый в коррупционном преступлении, 19 сентября был объявлен в международный розыск. Днем ранее, 18 числа, он не явился на судебное заседание, после чего в САП и НАБУ заявили, что политик выехал из страны.

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