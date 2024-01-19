'Самый большой удар по инвестрынку Украины': в Concorde Capital прокомментировали задержание Игоря Мазепы

Вчерашнее задержание основателя одной из крупнейших инвестиционных компаний в Украине Concorde Capital Игоря Мазепы связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе компании Concorde Capital.

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"Имеем дело с наибольшим ударом по инвестиционному рынку Украины за всю историю Независимости. Вчера основатель Concorde Capital Игорь Мазепа был задержан сотрудниками ДБР и полиции.

Силовики действовали противозаконно и агрессивно, допустили все возможные процессуальные нарушения в ходе серии обысков: не допустили адвокатов, изымали все документы и личные средства сотрудников компании, обыскали офис компании без определения суда и с выламыванием дверей. Компания уже готовит обращение к руководству государства о давлении на компанию и уничтожении силовиками инвестиционного климата в Украине.

Это обращение планируют подписать владельцы сотен крупных бюджетообразующих украинских компаний. Вопрос по давлению на Игоря Мазепу начинает уже выходить далеко за пределы следственных действий, предпринятых правоохранителями, как только Игорь Мазепа не побоялся заявить на всю страну о корру мвании силовых структур и о создании антирейтинга недобросовестных правоохранителей ", - заявили в Concorde Capital.

В мае 2023 года основатель Concorde Capital Игорь Мазепа присоединился к мощному антирейдерскому движению против правоохранителей судей, использующих полномочия по незаконным целям. Движение, в которое входят крупнейшие бюджетообразующие компании Украины.

28 июня 42 известных отечественных предпринимателя опубликовали манифест в защиту 42-й статьи Конституции. Среди них – владелица фармкомпании "Фармак" Филя Жебровская, гендиректор "Агромата" Сергей Войтенко, основатель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, фаундер компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и другие.

По данным компании, после этого публичного обращения правоохранители получили команду провести задержание Игоря Мазепы из-за фабрикования против него нескольких уголовных производств.

"Это не проблема Игоря Мазепы или Concorde Capital, это проблема всего украинского бизнеса, который находится под большим давлением. Мы призываем каждого огласить это дело! Призываем немедленно отпустить Игоря Мазепу и остановить давление на украинский бизнес!" – заявили в компании.

Основанная Игорем Мазепой компания Concorde Capital уже 18 лет является лидером инвестиционного рынка Украины, привлекая для более 1000 клиентов более 4 млрд долларов инвестиций.