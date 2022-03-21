Самолет падал торчком: момент авиакатастрофы в Китае попал на видео

Пассажирский самолет, разбившийся в Китае 21 марта, вероятно падал торчком. Момент крушения случайно попал на видео.

Соответствующая запись появилась сегодня в сети. (Чтобы посмотреть видео проскрольте новость до конца)

Индийский журналист Арвинд Чаухан на своей странице в Twitter отметил: "Страшное падение. Если на видео действительно крушение самолета (Boeing 737-89P) China Eastern Airlines MU5735, то вряд ли кто-то выжил".

На месте падения произошел взрыв и масштабный лесной пожар, работают спасатели.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что из китайского аэропорта Куньмина в 13:00 вылетел рейс MU5735, который должен был приземлиться в городе Гуанчжоу через два часа. По неизвестным пока причинам самолет, на борту которого находились 133 человека, резко стал терять высоту и врезался в гору.

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