Сайты Кабмина, СБУ, МИД подверглись новой волне кибератаки

Леся Гасыч
Расследования
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Сайты Кабмина, СБУ, МИД подверглись новой волне кибератаки
nosound
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Ночью 24 февраля сайты государственных органов власти подверглись массированной DDoS-атаке. По состоянию на 2:20 не работали ресурсы Кабмина, СБУ и МИД.

Согласно первым сообщениям в телеграмм-каналах, во время первых минут атаки на сайте правительства появилось сообщение о том, что все данные украинцев были загружены в общую сеть. Такие же сообщения появлялись во время предыдущей кибератаки на сайты органов власти.

Сайт Кабмина первым прекратил работу
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В то же время, проблем с приложением Дія, как это было во время предыдущих масштабных сбоев ресурсов власти, не наблюдается.

Сайты Кабмина, СБУ, МИД подверглись новой волне кибератаки
Сайты Кабмина, СБУ, МИД подверглись новой волне кибератаки

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в 16 часов были атакованы сайты ВРУ, Кабмина и СБУ. По словам министра цифровой трансформации, сообщения о перебоях в работе поступали и от ряда банков.

Позже об атаке на собственные аккаунты и карточные счета заявил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.

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