Сайты Кабмина, СБУ, МИД подверглись новой волне кибератаки

Ночью 24 февраля сайты государственных органов власти подверглись массированной DDoS-атаке. По состоянию на 2:20 не работали ресурсы Кабмина, СБУ и МИД.

Согласно первым сообщениям в телеграмм-каналах, во время первых минут атаки на сайте правительства появилось сообщение о том, что все данные украинцев были загружены в общую сеть. Такие же сообщения появлялись во время предыдущей кибератаки на сайты органов власти.

Видео дня

В то же время, проблем с приложением Дія, как это было во время предыдущих масштабных сбоев ресурсов власти, не наблюдается.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 февраля в 16 часов были атакованы сайты ВРУ, Кабмина и СБУ. По словам министра цифровой трансформации, сообщения о перебоях в работе поступали и от ряда банков.

Позже об атаке на собственные аккаунты и карточные счета заявил спикер ВРУ Руслан Стефанчук.