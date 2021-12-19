Знаете, мне часто задают вопрос, зачем мониторить российские новости и писать о том, что происходит на России. Отвечу вот этой статьей, как примером важности информационной волонтерской работы и, конечно же, работы информационного фронта.

Сначала скажу просто коротко: про врага нужно знать все, абсолютно все: как живет, чем дышит, кого любит, кого боится.

Врага нужно слушать и слышать, чувствовать на вкус, цвет и запах. Это нужно для того, чтобы предугадывать его ходы, действовать на опережение, ну, и, конечно же, уметь рассмотреть врага под умелой маскировкой в вышиванку и патриотизм.

Поэтому с начала войны мониторю сотни сайтов ОРДЛО, РФ и внутриукраинских, пропагандирующих "русский мир" и "республики". Там среди лжи и пропаганды встречаешь важное, то, что нужно разведке и военным, то, что нужно СБУ и "Миротворцу".

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Один раз в группе, освещающей "героическую" деятельность "лыныровской" ОМБР, я увидела фото из Черкасской области с полным отчетом о передвижении ВСУ, работе полигонов. Дальше, как вы понимаете, дело техники и слаженной работы разведки и СБУ. Информаторы задержаны, оказалось, что они планировали в Черкасской области теракт, а не только передавали ФСБ информацию о передвижении украинских военных. Куратор из РФ, а вот исполнители – местные любители СССР, Путина и русского мира.

Если бы такой работы в соцсетях люди проводили бы больше, тыл у нас был бы крепче. Поэтому – да, я посвящаю огромную часть своей жизни тому, что умею: слушать врага. И вам советую это делать. Ну, хотя бы потому, что, враг, как правило, не может держать язык за зубами. В соцсетях и хвастовство с расположения российских частей на Донбассе, и "мы едем громить укропов" из Ростовской области, и жалобы на службу и обеспечение, и многое другое.

Из таких пазлов складываются важные картинки. И вот еще одна. Рассказываю.

На России разворачивается скандал с очередным государственным рейдерством частного предприятия. Казалось бы, а нам оно зачем. Отвечу: для Гааги, суд там есть такой, для которого мы собираем по крупинкам все преступления РФ, совершенные не только в отношении Украины, но и многих стран мира.

Ведь предприятие, которое кошмарят на РФ, директор которого кричит в соцсетях "помогите, путинисты зрения лишают" не обычное, а поставщик высокоточного снайперского оружия в ОРДЛО, Сирию, Ирак, Иран, а также спонсор ЧВК "Вагнер". А такая информация нам нужна.

Ведь данное предприятие имеет международные контракты и до сих пор не попадало под индивидуальные санкции, так как нет доказательств о его участии в войне на Донбассе.

Российское оружейное предприятие с широко известным брендом Lobaev Arms, на сегодня имеет целый ряд экспортных контрактов, а также заявило о более 10 находящихся на стадии подписания, об этом хвастливо заявляют учредители и владельцы компании.

Вот как об этом предприятии говорят рупоры пропаганды войны, добровольцы РФ, а так же участники незаконных военных формирований: "Lobaev Arms — российский оружейный бренд, который приносит огромную валютную прибыль нашей стране и военную славу российскому оружию. Это помимо другой важнейшей для страны деятельности — разработки уникальных моделей высокоточных винтовок и комплексов. Лобаев регулярно снабжает военной гуманитаркой Донбасс, а также его винтовками воюет русский спецназ и ЧВК".

ЧВК — частные военные компании РФ, которые на РФ якобы не законны, но активно участвуют во всех военных конфликтах, конечно же, ихтамнетовским способом. Снайперские винтовки компании Lobaev Arms регулярно проходят отстрел и испытания на Донбассе. То есть фактически ОРДЛО, это сейчас полевой тир для испытания оружия этой компании. Они этого даже не скрывают.

Компания Lobaev Arms разработчик и производитель такого оружия, как (информация взята из ВИКИ):

СВЛ (Снайперская Винтовка Лобаева). Семейство дальнобойных снайперских винтовок с затворной группой King v.3.

СВЛ — Снайперская винтовка Лобаева. В данный момент не выпускается.

ОВЛ — Охотничья винтовка Лобаева. Используется как охотничье и спортивное оружие в виде гражданского аналога СВЛ. В данный момент не выпускается.

СВЛК-14С "Сумрак" (SVLK-14S Twilight) — Одна из основных моделей, которая является развитием модели 2009 года — винтовки, что выпускалась до переезда производства в ОАЭ. Построена вокруг затворной группы King v.3. Ресивер изготовлен из авиационного алюминия с резьбовой вставкой из высоколегированной коррозионно-стойкой стали. Затвор выполнен также из твердой коррозионно-стойкой стали. СВЛ модели К-14 S намеренно оставлена в однозарядном варианте для обеспечения нужной жесткости ресивера, необходимой при сверхдальней стрельбе, а также модульности и сменности калибров (затворы с личинками: Cheytac, Supermagnum, Magnum). Новая модель имеет усиленный, по сравнению с прошлыми версиями, многослойный "сэндвич" из углепластика, кевлара и стекловолокна, и, в отличие от прежних версий ложи, специально рассчитана на использование с таким мощным боеприпасом, как Cheytac. Также, для большего усиления конструкции, в ложу встроено длинное алюминиевое шасси определенной формы. Механизм щеки был изменен на более удобный для стрелка вариант. Матчевый ствол LOBAEV Hummer Barrels. Изготовляется из отечественных материалов. Заявлено о подготовке винтовки к мировому рекорду на стрельбу 3400 м и дальше. В СМИ появились сообщения, что на специально изготовленном образце была достигнута рекордная дальность стрельбы в 4170 метров. Длина ствола — 900 мм. Калибр —408CT. Максимальная эффективная дальность — 2500+ м.

СВЛК-14М (SVLK-14M) — Модификация 2015 года, магазинная версия винтовки СВЛК-14, емкость магазина — 5 патронов.

В сентябре 2010 года коллектив переехал исполнять контракт по запуску завода в ОАЭ. Причиной переезда называют столкновение интересов с ИжМашем, но подтвержденной информации не имеется. С 2011 года Владислав Лобаев успешно производит свои винтовки в ОАЭ, они уже приняты на вооружение в Армии ОАЭ.

В середине 2013 года Владислав Лобаев вернулся на Россию и основал корпорацию "LOBAEV", в которую входят предприятия "Lobaev Hummer Barrels"[3] и "Lobaev Arms"[4], ООО "Конструкторское бюро интегрированных систем"[5]. Сейчас модельный ряд СВЛ насчитывает 7 основных моделей, а также ведутся разработки новых образцов.

СВЛ выпускаются в городе Тарусе частной компанией ООО "Конструкторское Бюро Интегрированных Систем" (владелец — В. Е. Лобаев) на оборудовании, импортированном из США.

Очень интересные подробности, вы не находите?

Приведу пример "дружелюбности" россиян цитатой от самого Лобаева в интервью РБК от 04 мая 2016 года:

"Те же санкции против России не позволяют сейчас корпорации продавать винтовки в страны, которые присоединились к этим санкциям. "Значит, надо размещать производства на их территории. Для нас это некая бизнес-экспансия, предложения именно в таком ключе у нас есть", — рассуждает Лобаев, говоря, что несколько предложений по развертыванию производства в других странах у него уже есть.

В России спрос на высокоточные винтовки небольшой и вряд ли будет резко расти, поэтому Lobaev нуждается в глобальном рынке, говорит Андрей Рябинский. При этом, по его мнению, "лобаевские" винтовки нужны армии и специальным подразделениям, которые если и закупают их сейчас, то в очень небольших количествах (Лобаев рассказал РБК, что сейчас до 80% продаж приходится на гражданское оружие). "Все снайперские винтовки, которые есть в нашей армии, — это все вчерашний день, а винтовки Lobaev — абсолютно передовая история", — утверждает Рябинский.

Что до предложений о сотрудничестве со стороны российских оружейных гигантов, то, как говорит основатель корпорации Lobaev, "такие предложения были, но я бы оценил их как неоформленные и неконкретные, дальше предварительных разговоров мы так и не продвинулись, до альянсов так и не дошло". В России каждый вынужден делать все сам, добавляет он, хотя, в конечном счете координация действий в оружейной отрасли необходима. "Задача, безусловно, трудная, особенно на нынешнем фоне, когда каждый что-то там свое обособленное строит, а вместо кооперации старается соседа задушить или затоптать", — говорит Лобаев.

По его мнению, армия не может быть локомотивом оружейного прогресса: "Конкретно наша армия сейчас готовится к Афганской или Чеченской войнам". Следующий "более или менее" глобальный конфликт неизбежно ускорит роботизацию вооружения и повысит автоматизацию оружия, минимально задействуем человека в "математике" стрельбы, считает Лобаев. Lobaev Robotics набирает новых сотрудников прямо сейчас".​

2016-й, а РФ, мирная страна готовится к Афганской и Чеченской войнам. Ну, то такое!

Вернемся к нашим баранам. Мне в принципе суть рейдерского захвата частной оружейной компании, который развернулся на РФ, безразлична, как и судьба компании. Информация об этом абсолютно нам не важна.

А вот информация о том, что на РФ существует такая компания, которая поставляет снайперские винтовки боевикам и российским наемникам для войны с Украиной, в Сирию, Чечню, Афган, Ирак и Иран, обеспечивает снайперским оружием ЧВК "Вагнер", и других боевиков и террористов – вот эта информация нам нужна.

Ведь санкции должны распространятся на всех лиц, компании, учредителей и корпорации, входящие в состав холдингов, которые занимаются поставками оружия боевикам.

Фамилий Лобаева и Рябинского, как и названия компаний, входящих в Lobaev Arms и Lobaev Robotics, я не нашла. Что ж, уверена, что эта статья, наконец-то откроет глаза тем, кто отвечает за внесение в санкционные списки спонсоров войны.

И все же, думаю, что нужно читателю описать и суть конфликта Лобаев-государство РФ, исключительно для понимания российского дна и его глубины.

Открыв частную оружейную компанию, Лобаев и Ко были уверены в том, что РФ и Кремль будут их в белы рученьки целовать, еще бы, они поставляют снайперские винтовки боевикам на Донбассе, приносят миллионные евро-долларовые контракты стране, тут ослу понятно, что оборонный бюджет должен молочными реками литься в бюджет частной компании. Где-то оно так и есть, если бы не одно "но".

Когда государство РФ поняло важность оружия, увидело кучу денег, которые зарабатывают оружейники, оно хищно улыбнулось, облизывая алчные губы. Лобаев и Ко привыкли иметь дело с честными и педантичными евро-партнерами и, понятное дело, расслабились на родине. А Родина бросит тебя, сынок, всегда!

На РФ все равно кого кошмарить, бабушку с яблоками, стоящую у метро, палатку–раскладушку с трусами или же завод.

Были бы деньги на откат, а причина проверок найдется!

В декабре 2019 года на завод компании Lobaev Arms приехал инспектор ЦЛРР Росгвардии по Калужской области, и, измерив штангенциркулем арматуру решетки КХО, торжественно объявил, что диаметр арматуры на 0.1 мм не дотягивает до установленных норм. Затем, найдя еще парочку несоответствий из того же разряда, опечатал комнату хранения оружия, вынес кучу предписаний и административных штрафов, и парализовал работу предприятия, вынеся запрет на доступ к готовому оружию. Калужский областной суд своим решением отменил постановление инспектора Управления Росгвардии из-за того, что якобы проверка проведена с грубым нарушением установленных Федеральным законом от 26.12.2008 г. N 294-ФЗ требований, в частности — в отсутствии основания проведения проверки и несоблюдения срока уведомления о проведении проверки.

Пока длился суд, работа компании была остановлена аж до марта 2020 года (а теперь сравните активность снайперов в ОРДЛО с остановкой предприятия).

И вот 3 декабря 2021 года на предприятии начинается еще одна проверка той же организацией, тем же инспектором, находятся новые и новые нарушения и работа завода снова парализована на неопределенный срок.

И вот здесь, главное, защиту оружейного завода и крик в отношении того, что завод не может поставлять оружие начинают в соцсетях ОРДЛО.

Именно там начинают сбор подписей к Путину, публикации статей в защиту Лобаева, расхваливают завод и ноют о том, что без его оружия войну с Украиной выиграть никак нельзя и теперь донбасянские боевики фактически безоружны, так как поставок с завода снайперских винтовок в ОРДЛО нет.

Подписи собирают общественные организации "Союз Добровольцев России", казачьи атаманы, и даже пушилинцы-донбасяне, то есть "официальные лица" из "народного совета днр", плачутся в монитор к Путину, чтобы он повлиял на проверяющих и открыл завод.

Завод, скорее всего, будут кошмарить пока владельцы случайно не подарят его кому-то из важных людей в ФСБ или Кремле, при этом, срочно покинут сей бренный мир, каким-то загадочным образом или вполне банальным, ковид все спишет. Не важно.

Важно то, что я бы и не знала, как вот многие мои читатели, о таком заводе, о поставках снайперских винтовок из РФ боевикам в ОРДЛО, если бы, не маленький, но гордый инспектор ЦЛРР Росгвардии по Калужской области и его штангенциркуль. Ну, или те, чей заказ по остановке завода он выполнял.

Пока российские жабагадюки поедают свой хвост, ОРДЛО сидит без поставок снайперского вооружения. А у нас есть шанс осмыслить информацию и приготовить новогодний пакет санкций по персоналиям.