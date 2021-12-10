Саакашвили при возвращении в Украину грозит наказание – СМИ

В случае возвращения в Украину экс-президента Грузии Михеила Саакашвили должны привлечь к административной ответственности. Причина – нелегальное пересечение украинской границы.

Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их данным, в Главном следственном управлении Нацполиции расследуется уголовное производство, начатое по факту вероятной незаконной переправки Саакашвили через государственную границу Украины.

В рамках этого дела устанавливаются лица, помогавшие политику пересечь границу.

Пока что подозрения еще никому не объявлялись.

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В свою очередь, спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что в конце сентября в ГПСУ было проведено служебное расследование, на время которого сотрудников пограничного отряда и Южного регионального управления отстранили от выполнения должностных задач.

"По результатам расследования ряд должностных лиц из вышеуказанных подразделений и органов ГПСУ были привлечены к дисциплинарной ответственности", – отметил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Саакашвили тайно приехал из Украины в Грузию перед муниципальными выборами 2 октября. В тот же день он был арестован.

По некоторым данным, политик незаконно пересек государственную границу Украины, спрятавшись в грузовом контейнере на пароме, шедшем из Черноморска в грузинский порт Поти.

Уже после задержания грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что правоохранительным органам был известен маршрут передвижения экс-президента.

Саакашвили был президентом Грузии в 2008-2013 годах.

После поражения на выборах-2013 политик уехал из страны. Обвинения, выдвинутые грузинскими правоохранителями, экс-президент назвал политически мотивированными. В их числе, в частности, организация избиения депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, растрата бюджетных средств и злоупотребление властью.

В Украине в мае 2019 года Саакашвили получил украинское гражданство (его выдал глава государства Владимир Зеленский).