С Украины пытались вывезти скрипку Страдивари: инструмент отправили на экспертизу. Фото

Сотрудник Госпогранслужбы Львовского отряда был замечен в автомобиле, который направлялся на выезд из Украины, скрипку, вероятно, итальянского мастера Страдивари. Инструмент был маркирован как Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1728 года.

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Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Скрипку обнаружили в багажнике автомобиля марки MITSUBISHI в пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей.

В Госпогранслужбе отмечают, что скрипка может быть оригинальным инструментом, изготовленным итальянским мастером Антонио Страдивари. Этот инструмент отличается особой чистотой звучания и ценится в мире.

Представители таможни музыкальный инструмент изъяли. Составляет ли он культурную и историческую ценность, установит экспертиза.

Напомним, в Украине зафиксировали 8 эпизодов контрабанды техники Apple, которые повлекли ущерб государству на 53 млн грн. Такие случаи были обнаружены на Волынской таможне. Сотрудникам ведомства, контролировавшим этот контрабандный канал, уже объявили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA. ранее у топ-работницы таможни отобрали роскошную квартиру в центре Львова. Имущество стоимость 1,86 млн. грн. признали необоснованным активом.

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