Руководителя хора из Киево-Печерской лавры обвинили в содомии: бывший семинарист рассказал подробности. Фото

В отношении руководителя хора Киевской духовной академии и семинарии архимандрита УПЦ МП Романа (Подлубняка) выдвинуты серьезные обвинения в совращении семинариста. Молодой человек якобы после случившегося пытался свести счеты с жизнью.

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Такое заявление сделал журналист Александр Бойко. Он уверил, что был хорошо знаком с пострадавшим: в студенческие годы они вместе снимали комнату в Печерском районе Киева.

Бойко обвинил представителя УПЦ МП Романа (Подлубняка) в совращении семинариста. Он уверяет, что был хорошо знаком с пострадавшим и что тот после случившегося пытался покончить жизнь самоубийством.

"Когда я учился в КДА (Киевской духовной академии. – Ред.), мы снимали втроем комнату на Печерске. Я и еще два семинариста. Один пел в семинарском хоре, которым руководил Подлубняк. Этого парня Подлубняк и совратил. От этого у него начала ехать крыша, он едва не бросился под [поезд] метро ([станция] метро "Дружбы народов" в Киеве, кстати). Хорошо, что с ним был наш третий сосед, и он его удержал и привел домой. Это та, ситуация, что произошла на моих глазах. Я видел, как он сходил с ума после "события" и потом собирал себя в одно целое просто по крупицам", – написал Бойко.

Он отметил: никогда бы не стал вспоминать о случившемся и тем более обнародовать эту историю из прошлого, если бы обидчик его давнего соседа по комнате не проявлял небывалую активность в СМИ, позиционируя себя в качестве морального авторитета.

"Пишу я об этом д*рьме только сейчас, потому что отец Роман начал везде раздавать интервью про то, чья лавра и какая церковь правильная, в общем – показывать себя моральным авторитетом. Так вот: ниф*га он не авторитет! Что? Думаете он за все эти годы покаялся, поменял ориентацию и не стал дальше ломать чьи-то души? Я не следил за его похождениями, но очень сомневаюсь, что перестал творить такое психологическое и физическое насилие над своими жертвами", – написал журналист.

Бойко также высказал убеждение, что о подобных практиках были осведомлены в УПЦ МП и в Киево-Печерской лавре.

"Я уверен, что об этом и в лавре, и в митрополии УПЦ все прекрасно знали, но как обычно – ничего не делали. Развели гадюшник, сволочи. Вот на таких вы свой авторитет и растратили. Это ж ничего, вот если бы он в ПЦУ перешёл, тогда да, это смертный грех, а так подумаешь, чьих-то детей загубил, бывает... Скоро в ваших катехизисах добавите 8-й смертный грех – непослушание начальству, лицемеры х*ровы", – резко высказался журналист.

Он также подчеркнул, что готов доказать свои слова в суде, если Подлубняк решит туда обратиться.

"Если отец Роман не согласен, то пусть подает на меня в суд по защите чести и достоинства. Но учтите, я, как журналист, даже в суде имею право не раскрывать свои источники информации. Кто и что, говорить не буду, если тот человек захочет об этом сказать – это будет его выбор, а так никаких имен не будет", – резюмировал Бойко.

Реакции на обвинения со стороны Подлубняка либо УПЦ МП пока не последовало.

Напомним, ранее министр культуры Алекандр Ткаченко рассказал, что Киево-Печерская лавра приносила УПЦ МП минимум десятки миллионов гривен оборота в год.

При этом, подчеркнул министр, поддерживалась святыня не за счет этих заработков, а из пожертвований прихожан – и у Ткаченко есть сомнения, что эти деньги расходовались надлежащим образом. "Еще нужно смотреть, на что пошли пожертвования в Лавре: на сохранение исторического наследия или на Mercedes", – намекнул он на любовь бывшего настоятеля лавры Павла (Лебедя) к предметам роскоши и элитным автомобилям.