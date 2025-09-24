Руководитель ансамбля, который изнасиловал и убил ребенка в Черкасской области, пытался достичь невменяемости: резонансные детали дела

Черкасский апелляционный суд отклонил иск о признании невменяемым руководителя ансамбля, который изнасиловал и убил ребенка. Известно, что мужчина напал на девочку в доме культуры.

Об этом ссылаясь на постановление суда сообщает издание "18000". По информации журналистов, мужчина по имени Александр Сливка жил в Ватутино, на работу ездил в Шполу.

Судебный процесс

В зале суда Александр отрицал свою вину. Зато просил отправить его на лечение в психиатрическое учреждение, ведь якобы страдает шизофренией, поэтому не мог осознавать свои действия и руководить ими.

Мужчине назначили пожизненное заключение. Однако он подал апелляцию. Защитники Александра считали решение незаконным и необоснованным. Они также настаивали на дополнительных психологической и психиатрической экспертизах.

Суд оставил приговор неизменным.

Что известно об Александре

33-летний мужчина имеет бывшую жену и дочь, которые живут отдельно. По специальности – учитель. Александр был руководителем ансамбля народной музыки "Вечорниці", участником этно-поп-рок группы "Этника".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 10-летнюю Анну Лозову нашли мертвой в субботу, 22 июня. Девочка пошла в магазин 21-го числа и не вернулась, поэтому мама ребенка забила тревогу. В ГУ Национальной полиции в Черкасской области заявили: к девочке, которая возвращалась из магазина домой, подошел неизвестный и предложил ей пойти вместе в дом культуры. Мужчина изнасиловал и убил девочку, потом пытался скрыть тело. В этом подозревают Александра Сливку.

