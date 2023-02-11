Россиянку в США признали виновной в циничной попытке убить украинку ради паспорта

Гражданку России Викторию Насырову, которая много лет проживает в штате Нью-Йорк (США), признали виновной в попытке убийства украинки. Она пыталась лишить жизни женщину, которая имела с ней похожую внешность, чтобы не просто украсть ее паспорт, но и личность.

Видео дня

Кричащий инцидент произошел еще в 2016 году, но только сейчас вина россиянки была доказана – она может быть приговорена к 25 годам тюрьмы. Об этой истории рассказала служба новостей BBC (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

По данным следствия, на то время 40-летняя Насырова хотела убить Ольгу Цвик – гражданку Украины, которая была ее косметологом. Россиянка пришла к ней с упаковкой чизкейка: съела два кусочка сама, а третьим, содержавшим яд, угостила 35-летнюю украинку. Женщину начало тошнить, и она прилегла. Перед тем, как потерять сознание, подчеркивают в прокуратуре, она заметила, как клиента ходила по ее комнате.

На следующий день подруга Цвик нашла ее без сознания: она была переодета в кружевное белье, а вокруг лежали разбросанные таблетки – якобы женщина пыталась совершить самоубийство.

Украинка выжила, а когда выписалась из больницы, обнаружила, что ее документы и вещи исчезли: паспорт, разрешение на работу в США, драгоценности и около $4000 наличных.

Ольга Цвик обратилась в полицию. В ходе расследования в остатках десерта, которым ее угостила россиянка, обнаружили феназепам – сильное успокаивающее средство. Причем таблетки, разбросанные на полу, тоже содержали такой препарат.

"Присяжные суда разглядели обман и преступную схему подсудимой. К счастью, жертва выжила, а яд прямо привел к виновнице", – объяснила прокурор округа Квинс (или Бруклин) Мелинда Кац.

Отмечается, что в тот период россиянка и украинка были довольно похожи между собой – обе темноволосые, с одинаковым цветом кожи, и говорили они по-русски.

По словам прокурора, сегодня Насырова живет в Бруклине, ей 47 лет. Лишь 9 февраля 2023 года суд признал россиянку виновной в покушении на убийство, нападении и незаконном содержании. Заключение женщине будет определено в следующем месяце – ей грозит до 25 лет лишения свободы, но срок зависит от решения суда.

В то же время известно, что это не первый случай, когда у гражданки РФ были проблемы с законом. В 2015-м Интерпол выдал "красное" сообщение об ее аресте за убийство женщины на ее родине в России годом ранее: Насырову обвиняют в убийстве своей соседки Аллы Алексеенко и похищении ее сбережений.

Кроме того, россиянку обвиняют еще и в хранении наркотиков и ограблении мужчин, которых она встречала через сайты знакомств. По данным американских СМИ, Насырова практиковала БДСМ.

Примечательно, что преступления, в совершении которых ее подозревают и по которым осудили, стали основой для документального фильма программы расследований CBS "48 часов" в 2017 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 января 2023 года американскому актеру Алеку Болдвину официально выдвинули обвинения в непреднамеренном убийстве украинки – оператора Галины Гатчинс. Трагедия произошла еще в 2021-м во время съемок вестерна "Иржа".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!