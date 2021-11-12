Ситуация угрожающая, но...

Дело не впрочем, что Россия попрет, а она, вероятно, попрет.

ВСУ готовы драться.

Гражданское общество Украины готово драться.

Мы устроим к*цапам ад.

На всех въездах в города будет написано "Добро пожаловать в ад" - послушайте песни Мацураева.

Мы будем убивать россиян, курить, пытать, вгрызаться в каждый метр Харькова, Мариуполя, Днепра, Славянска...

Далее текст на языке оригинала.

Навіть при привентивних ядерних ударах, армію срочників РФ тут чекає пекло.

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У мене є сумнів тільки за політичне керівництво країни.

Росіяни сподіваються на те, що вони залякають Зеленського, мерів міст, українських олігархів, українських злодіїв у законі...

Війна спалить усіх, усіх.

Росії тут не буде.

Якщо почнеться війна в містах, то згорить усе.

Всі, хто не будуть на стороні України – згорять у вогні.

Спецназ ходитиме по ПознякахЖилБуд і квартирах-"гаманцях" Печерська ще до того, як російські танки дійдуть до Києва. А потім – горітиме все.

Ніхто не втече, бо збиватимуть літаки і росіяни, і наші.

Чечня і Афган здаватимуться всім дитячим садочком для всього світу, бо в Україні – атомні електростанцї, мільйони людей, що вміють і готові воювати.

Мільйони біженців штурмуватимуть кордони ЄС, як це було в 2014-му році. Такі ж мільйони штурмуватимуть кордони РФ. І в цьому хаосі будуть ще мільйони, які вбиватимуть росіян та усіх їх прихильників.

На території РФ почнуться теракти, будуть атаковані всі їх стратегічні об'єкти.

Навіть якщо весь світ відмовиться від України – ми вгризатимемося в нашу землю до кінця.

А там побачимо, хто кого.