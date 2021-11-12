Россияне, зарубите себе на носу: сунетесь в Украину – вас здесь будет ждать ад!
Ситуация угрожающая, но...
Дело не впрочем, что Россия попрет, а она, вероятно, попрет.
ВСУ готовы драться.
Гражданское общество Украины готово драться.
Мы устроим к*цапам ад.
На всех въездах в города будет написано "Добро пожаловать в ад" - послушайте песни Мацураева.
Мы будем убивать россиян, курить, пытать, вгрызаться в каждый метр Харькова, Мариуполя, Днепра, Славянска...
Далее текст на языке оригинала.
Навіть при привентивних ядерних ударах, армію срочників РФ тут чекає пекло.
У мене є сумнів тільки за політичне керівництво країни.
Росіяни сподіваються на те, що вони залякають Зеленського, мерів міст, українських олігархів, українських злодіїв у законі...
Війна спалить усіх, усіх.
Росії тут не буде.
Якщо почнеться війна в містах, то згорить усе.
Всі, хто не будуть на стороні України – згорять у вогні.
Спецназ ходитиме по ПознякахЖилБуд і квартирах-"гаманцях" Печерська ще до того, як російські танки дійдуть до Києва. А потім – горітиме все.
Ніхто не втече, бо збиватимуть літаки і росіяни, і наші.
Чечня і Афган здаватимуться всім дитячим садочком для всього світу, бо в Україні – атомні електростанцї, мільйони людей, що вміють і готові воювати.
Мільйони біженців штурмуватимуть кордони ЄС, як це було в 2014-му році. Такі ж мільйони штурмуватимуть кордони РФ. І в цьому хаосі будуть ще мільйони, які вбиватимуть росіян та усіх їх прихильників.
На території РФ почнуться теракти, будуть атаковані всі їх стратегічні об'єкти.
Навіть якщо весь світ відмовиться від України – ми вгризатимемося в нашу землю до кінця.
А там побачимо, хто кого.
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