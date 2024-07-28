Войска России около 11 часов воскресенья, 28 июля нанесли два ракетных удара по Слободскому району Харькова. Вследствие обстрела повреждено транспортное предприятие.

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Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По его словам, предварительно использовались ракеты Х-35 или Х-59.

На место прилета прибыли взрывотехники, прокуроры и следователи для установления типа божприпасов.

В результате взрывов травмированных или погибших нет, сообщил спикер.

По факту военного преступления возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "нарушение законов и обычаев войны".

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