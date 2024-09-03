Россияне ударили по селу Макарово на Харьковщине: погибла женщина, есть раненный

Во вторник, 3 сентября, террористические войска Российской Федерации обстреляли приграничье Харьковщины. В селе Макарово Золочевской громады одна мирная жительница погибла, один человек получил ранения.

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Об очередном военном преступлении РФ рассказал в Telegram-канале глава Харьковской ОГА (ОВА) Олег Синегубов. Жертва российской атаки – 38-летняя женщина.

Пострадал в результате обстрела гражданский мужчина, которому 59 лет. Он получил легкие ранения.

"Повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и энергосети", – сообщил представитель местной власти.

Начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко изданию "Думка" заявил, что удар управляемой авиационной бомбой произошел в 15:00 вторника.

Как сообщал OBOZ.UA, директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский отметил, что участившиеся в последнее время массированные атаки России на Украину преследуют несколько целей. Речь идет по меньшей мере об уничтожении энергетической инфраструктуры и подрыве психологического состояния украинского общества.

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