Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: есть разрушения и пострадавшие

Российские оккупационные войска обстреляли Балаклею Изюмского района. В результате атаки есть прилет у железнодорожного вокзала.

Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в результате атаки пострадали уже семь человек.

Предварительно, стало известно о пяти пострадавших – трех женщинах и двух мужчинах.

Впоследствии количество пострадавших увеличилось до семи. На месте попадания работали все необходимые службы.

Синегубов уточнил, что все 7 пострадавших госпитализированы в больницу.

Оккупант ударил ракетой по железнодорожному вокзалу, когда пострадавшие находились в пассажирских вагонах электропоезда "Харьков — Изюм". оказывается помощь в медицинском учреждении", – отметил он.

Тип ракеты и другие детали обстрела устанавливаются.

Ранее сообщалось, что утром 25 апреля российские террористы нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Смеле Черкасской области. В результате обстрела пострадали шесть человек. Также зафиксировано повреждение объекта критической инфраструктуры.

Напомним, что войска России днем 25 апреля ударили из артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Из-за обстрела изуродованы кафе, рынок и авто. Пострадали два человека.

Как сообщал OBOZ.UA, войска России сбросили КАБ на инфраструктуру Сум, на место прибыли все необходимые службы, заявили в ОВА.

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