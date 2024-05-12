Военные России утром в воскресенье, 12 мая, нанесли удар по Корабельному району Херсона. Под обстрел попали жилые кварталы города.

Об этом сообщил руководитель Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко. Он также опубликовал видео ликвидации последствий российской атаки.

По словам руководителя МВА, враг бил с оккупированного левобережья Херсонщины.

"Не у всех херсонцев сегодня выходной. Не все могут поминать родных или поздравлять мам. Утром армия РФ ударила по Корабельному району Херсона с временно оккупированного левого берега. Под обстрелом были жилые кварталы", – рассказал Мрочко.

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