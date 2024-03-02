Россияне нанесли удар по Харькову: первые подробности

Российские войска вечером в пятницу, 1 марта, атаковали Харьков ударными беспилотниками. В одном из районов областного центра есть прилет.

Взрывы в городе прогремели около полуночи. Данные подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов на своем канале в Telegram и мэр Харькова Игорь Терехов.

"Оккупанты нанесли удары беспилотниками по городу Харьков. На эту минуту обнаружили возгорание двух автомобилей. Профильные службы проверяют дома рядом на наличие пострадавших", – написал Синегубов.

Терехов со своей стороны добавил, что в одном из районов города на месте прилета вспыхнул пожар, в домах рядом выбиты стекла.

Позже Синегубов уточнил, что пострадавших, по предварительным данным, нет. В нескольких многоэтажках выбиты окна, два автомобиля сгорели дотла, есть повреждения гаражей.

Напомним, что в Харькове 1 марта провели встречу премьер-министр Королевства Нидерланды Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства показал Рютте здания, поврежденные в результате вражеских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, 28 февраля Харьковщина снова оказалась под усиленным обстрелом. Предварительно, погибли два человека, в том числе ребенок.