Россияне нанесли мощный авиаудар по Херсону: повреждены 39 домов, много пострадавших. Фото и видео

В четверг, 9 января, страна-агрессор снова атаковала Херсон. В городе повреждено 39 домов, многие пострадали.

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Об этом сообщает Херсонская ОВА. В полиции рассказали, что враг сбросил четыре бомбы на областной центр. Правоохранители пока документируют последствия авиаудара.

"Сегодня около 11 часов утра войска РФ нанесли авиаудар по Херсону. В результате атаки травмы разной степени тяжести получили девять местных жителей. Это четверо женщин в возрасте от 44 до 82 лет и пятеро мужчин от 38 до 67 лет. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении полиции.

Правоохранители добавляют, что бомбы упали на частные дома, садик, территорию завода, станцию технического обслуживания. Также повреждены 39 жилых домов, здание высшего образования.

На местах ударов работали следственно-оперативные группы и взрывотехники полиции, патрульные, спасатели и медики.

Детали вражеской атаки от главы Херсонской ОВА Александра Прокудина:

– Пока известно о пострадавшей 85-летней женщине, которую достали из-под завалов разрушенного дома. Она получила взрывную травму и контузию. Пострадавшая находится в больнице;

– Бригада скорой доставила в больницу 52-летнего мужчину, который получил взрывную травму и ушиб лица;

– Еще одному пострадавшему, 62-летнему херсонцу, медики оказали помощь на месте. У него диагностировали взрывную травму и обломочное ранение руки;

- Скорая доставила в больницу 51-летнего мужчину, который получил взрывную травму и контузию;

– Еще двум пострадавшим – 63-летней женщине и 38-летнему мужчине – медпомощь оказали на месте. У них тоже взрывные травмы и контузии.

– Медицинская помощь понадобилась еще одной женщине, пострадавшей из-за российского авиаудара по Херсону. У 65-летней потерпевшей диагностировали взрывную травму и контузию. Врачи оказали ему помощь на месте.

Накануне, 8 января, войска страны-агрессора России около 16 часов атаковали двумя КАБами промышленную инфраструктуру в Запорожье, под обстрел также попали общественный транспорт и жилая застройка. В городе раздалась серия взрывов. В результате удара 13 человек погибли, 116 получили ранения, в том числе ребенок.

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