"Россияне больше не смогут нас пугать": в ВСУ рассказали, как британские ракеты NLAW изменили "правила игры". Фото

Британские ракеты NLAW, переданные Украине на фоне нарастания российской агрессии, являются ни чем иным, как "изменением правил игры" для Вооруженных сил страны. Теперь они смогут противостоять российской армии, несмотря на ее численность.

Об этом заявил подполковник ВСУ Игорь Безоглюк, пишет британское издание Daily Mail. Он пообщался с иностранными журналистами во время учений по использованию легкого противотанкового оружия нового поколения (NLAWS) на базе под Киевом, в учебном лагере "Десна".

"Эти ракеты изменили для нас ход войны. Это значит, что мы можем сражаться с россиянами, и теперь неважно, сколько их, ведь у нас есть способ остановить их броню. Они больше не могут запугать нас числом", – сказал военный, поблагодарив Великобританию за поддержку.

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По словам Безоглюка, военнослужащие тренируются в защите города и окопной войне, однако боевые стрельбы ракет больше проводить не будут, чтобы сохранить их на случай широкомасштабного вторжения РФ.

Британские журналисты отметили, что эти учения были наглядной демонстрацией того, как внедрение 2000 британских ракет может заставить кремлевских заговорщиков вновь задуматься о нападении. Отмечается, что NLAW называют чрезвычайно простым в освоении оружием, на овладение которым уходит едва ли час, и которое дает возможность одному солдату уничтожить боевой танк с расстояния до 800 метров.

В свою очередь Безоглюк подчеркнул, что его солдаты на 100% уверены в своей победе и будут сражаться до последнего вздоха за каждый метр украинской земли, добавив, что британские ракеты подняли им боевой дух.

На вопрос, насколько реалистичным он считает сценарий вторжения президента России Владимира Путина в Украину, подполковник ответил: "Невозможно сказать, что у сумасшедшего на уме, но будьте уверены в одном – мы готовы не только умереть за Украину, мы также готовы убивать за свою Родину".

В свою очередь старший сержант Роман Яременко, который занимался обучением военнослужащих, также высоко оценил гибкость NLAW.

"Технически это великолепные ракеты, ведь раньше у нас были только РПГ. Это оружие абсолютно изменило нашу игру, как будто у него есть мозг. Можно стрелять из зданий и окопов, а также поражать скрытые танки", – пояснил военный, добавив, что теперь ВСУ сильны и готовы к борьбе за Украину.

Напомним: украинские военные провели учения по использованию британских новейших противотанковых ракетных комплексов NLAW. Обучение стартовало 25 января в Учебном центре Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Обучение проводили инструкторы тренировочной миссии Великобритании в Украине ORBITAL.

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