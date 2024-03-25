Россияне атаковали ракетами Одессу: попали в гражданскую инфраструктуру, есть пострадавшие

В понедельник, 25 марта, враг нанес ракетный удар по Одессе. На данный момент есть информация о трех пострадавших женщинах.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер. Он отметил, что к счастью ранения не тяжелые.

"Есть повреждение гражданской инфраструктуры, выбиты стекла. Все соответствующие службы работают", – написал он в Telegram-канале.

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, по состоянию на 20:00 количество раненых возросло до четырех человек.

"Враг продолжает ракетные атаки. Применяет разные виды оружия. Снова ударил по рекреационной зоне Одессы двойным ударом баллистикой", – рассказали военные.

Там также отметили, что разрушены два здания, в домах вокруг повылетали стекла.

Глава Одесской ОВА также рассказал о ситуации с энергоснабжением в Одессе по состоянию на 19:00.

"Электроэнергия отсутствует более чем у 300 тысяч абонентов. Специалисты делают все возможное и невозможное, чтобы вернуть свет в дома одесситов. Сохраняем спокойствие, заряжаем повербанки и верим в ВСУ", – резюмировал чиновник.

Напомним, страна-агрессор с утра, 25 марта, атаковала Киев двумя баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма, в столице во время воздушной тревоги раздались взрывы. ПВО отработало по обеим целям, однако, предварительно, из-за падения обломков есть разрушение в нескольких районах города, ранения получили десять человек, в том числе и 16-летняя девушка.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 25 марта войска РФ атаковали юг Украины девятью "Шахедами". Силы ПВО уничтожили восемь из них.

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