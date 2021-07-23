Стране-агрессору важно закрыть украинский сайт "Миротворец", так как на нем собрана информация о российской агентуре, кадровых разведчиках и наемниках. И это осложняет их преступную деятельность за рубежом.

Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал директор центра "Миротворец" Роман Зайцев, комментируя обращение Российской Федерации в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Среди множества претензий к Украине есть и требование закрыть сайт "Миротворец".

– Генеральная прокуратура страны-агрессора потребовала признать сайт "Миротворец" нарушающим права граждан по целому ряду статей Европейской конвенции по правам человека. Известно, что базой ресурса давно пользуются наши правоохранительные органы, спецслужбы. Так почему Россия сейчас обратилась в ЕСПЧ?

– Их прокуроры – дураки. Почему? Вот подумайте сами: а как же без "Миротворца" российская пропаганда жить будет?

Эти прокуроры оставят Скабееву и ей подобных без работы!

О ком они будут говорить на своих передачах? Ну, разве что им останется на растерзание Толя "Штирлиц" (офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан. – Ред.).

– Почему России важно закрыть сайт?

– Потому, что трудно им с "Миротворцем". В Чистилище сайта внесены их разведчики, агентура, т.н. кадровый резерв из числа убийц, военных преступников.

Как же россиянам теперь их засылать в ту же Великобританию, чтобы отравить очередного Скрипаля? Вот и вынуждены отправлять на задание неподготовленных "дятлов" типа Боширова и Петрова.

Конечно же, в таких условиях – с наличием "Миротворца" – россиянам трудно совершать убийства и террористические акты за рубежом. Ну и плюс ко всему РФ рвется уничтожить свидетельства своих преступлений.

– Чем грозит Украине гипотетическое закрытие ресурса?

– Во-первых: Украина как государство к сайту "Миротворец" никакого отношения не имеет.

"Уникумы" из прокуратуры Московии просто переписали статью из российской "Википедии" да разбавили ее абзацами из пропагандистских изданий.

Я удивляюсь тому, что они об Антоне Геращенко и Арсене Авакове фрагменты удалили. В их Wiki и это есть.

– Генпрокуратура РФ назвала "Миротворец" экстремистским сайтом, в базе которого собрана информация о 240 тысячах лиц и 3,5 млн фотографий. Ведомство особо возмущено тем, что вся информация "собрана незаконными способами и средствами разведки" и к тому же размещена "без согласия" этих лиц.

Интересно, слышал ли кто-нибудь, чтобы в РФ перед тем, как внести человека, например, в перечень террористов и экстремистов, спрашивали его согласие на это?

– Вот удивляюсь я этим прокурорским. А своих граждан они спросили? Пусть почитают в Facebook и Twitter. Более того, те в очередь на "Миротворец" стоят и сами просятся "занестись" в Чистилище! Мы, кстати, иногда их письма публикуем.

Некоторые прямо говорят, что жизнь следует прожить так, чтобы попасть на "Миротворец". Как правило, это пишут российские наемники.

– Какие действия готов предпринять коллектив "Миротворца" в ответ на такой "наезд"?

– А разве это наезд? Это очередной российский пропагандистский в*сер. Вы еще не привыкли?

А нам, как говорится, нужно делать свою работу – вбивать в Чистилище тех, кто поднимает руку и открывает рот на Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с межгосударственной жалобой против Украины. Ситуация абсурдная: страна-агрессор, развязавшая войну, даже умудрилась обвинить наши Вооруженные силы в "обстреле сопредельной территории РФ". С этой и другими претензиями можно ознакомиться тут.

Отметим, на циничный "демарш" Российской Федерации уже отреагировал глава Министерства юстиции Украины Денис Малюська.

Он заявил, что Генпрокуратура и МИД РФ спутали Европейский суд по правам человека с шоу на российском ТВ и изложили в документе все мифы российской пропаганды.