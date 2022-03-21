Россия запустила четыре ракеты по Ривненской области, три удалось сбить: первые детали

Россия нанесла четыре ракетных удара по Ривненскому району. Враг атаковал вечером в понедельник, 21 марта.

Об этом в Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Виталий Коваль. По его словам, "возможные убытки и разрушения уточняются".

"Сегодня во время седьмой воздушной тревоги вечером в Ривненской районе зафиксировано четыре ракетных удара с воздуха", – сказал Коваль. Он отметил, что с тремя ракетами защитники Украины справились, но четвертую сбить не удалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 14 марта войска РФ нанесли авиаудар по телевизионной башне под Ривне, в результате действий оккупантов погиб 21 человек. А 16 марта оккупанты ударили ракетами по городу Сарны, где хотели поразить один из объектов инфраструктуры.

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