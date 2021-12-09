Россия выдвинула невыполнимые требования: в ТКГ рассказали, почему нет результатов по Донбассу

На заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе не удалось договориться об обмене пленными и открытии КПВВ. Сдвигов по усилению режима прекращения огня также не произошло.

Об этом сообщил представитель украинской делегации Сергей Гармаш в эфире канала "Украина 24". Заседание ТКГ прошло 8 декабря. По его словам, причиной этого является то, что Россия выдвинула невыполнимые требования.

Гармаш подчеркнул: переговоры относительно ситуации на востоке Украины заходят в тупик из-за России. В частности, представители РФ потребовали, чтобы украинский парламент принял план действий по политическому урегулированию ситуации вместе с псевдо-республиками "ЛНР" и "ДНР". Вместе с тем, Гармаш отметил, что Верховная Рада такой документ никогда не примет, поскольку не признает эти "республики" и их "власти".

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Кроме того, российская сторона, по словам члена украинской делегации, не дает объяснений, почему не хочет открывать КПВВ, в частности, в Счастье. "Россия выдвигает политические требования об открытии КПВВ", – сказал Гармаш.

Он также рассказал, что украинская делегация подготовила документ о возвращении к режиму прекращения огня, который, возможно, будет рассмотрен на внеочередном заседании ТКГ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти рассчитывают на то, что на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу будут решены вопросы о "рождественском" перемирии, обмене пленными и открытии КПВВ.