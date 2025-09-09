Россия ударила по людям в Яровой на Донетчине в момент выдачи пенсий: погибло более 20 человек

Во вторник, 9 сентября, российская оккупационная армия нанесла циничный удар по н.п. Яровая Донецкой области. В результате атаки погибли более 20 человек.

Видео дня

Захватчики ударили в момент, когда мирные жители получали пенсии. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram.

Что известно

Глава государства назвал атаку захватчиков зверской, ведь они целенаправленно били по людям.

"Откровенно зверский российский удар авиабомбой по поселку Яровая в Донецкой области. Прямо по людям. Обычные гражданские люди. В момент, когда выдавались пенсии. По предварительной информации, количество погибших – более 20 человек. Нет слов... Соболезнования всем родным и близким погибших", – написал он.

Украинский лидер подчеркнул, что на подобные жестокие удары агрессора мир должен реагировать. Только ужесточение санкций и решительные действия партнеров могут остановить Россию.

"Такие удары России точно не должны остаться без должной реакции мира. Россияне продолжают уничтожать жизнь, но избегают новых сильных санкций, новых сильных ударов. Мир не должен молчать. Мир не должен оставаться бездейственным. Нужна реакция Соединенных Штатов. Нужна реакция Европы. Нужна реакция Двадцати. Нужны сильные действия, чтобы Россия перестала нести смерть", – говорится в сообщении.

По информации главы Донецкой ОВА Вадима Филашкина, по состоянию на 12:30 известно по меньшей мере о 21 погибшем и столько же раненых.

"Россияне атаковали людей во время выдачи пенсии. Это не военные действия – это чистый терроризм", – написал он.

По словам Филашкина, на месте происшествия работают спасатели, медики, полиция, местные власти. Предоставляется помощь пострадавшим и устанавливаются последствия этого преступления.

В Офисе Генерального прокурора сообщили, что по предварительной информации, 9 сентября днем ​​российские военные сбросили авиабомбу на с. Яровая, когда возле мобильного пункта почтового перевозчика граждане получали пенсионные выплаты.

"Удар пришелся прямо по мирным людям. По состоянию на 13:00 известно о гибели более 20 человек, около двух десятков человек получили ранения. При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту военного преступления (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении.

В настоящее время на месте атаки продолжаются следственные действия, поэтому количество жертв и пострадавших может измениться.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска атаковали Запорожье дронами. В результате удара возник пожар – загорелся частный дом, известно об одном пострадавшем. Пожарные работали в условиях ночной атаки, ограниченной видимости и опасности повторных прилетов.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 7 сентября оккупанты ударили FPV-дроном по гражданскому авто вблизи Славянска. Одна женщина погибла, еще пятеро получили травмы.

